Chcemy to zrobić w taki sposób, aby w certyfikacie była informacja, czy ktoś jest bezpieczny czy nie, czy ma certyfikat zielony, czy czerwony oraz aby znalazło się tam zdjęcie danej osoby tak, by okaziciel mógł wykazać, że to jest rzeczywiście jego certyfikat - powiedziała na antenie Radia ZET wiceminister zdrowia Anna Goławska.

Resort pracuje nad treścią ustawy

Nowy certyfikat miałby służyć do legitymowania się w pracy. Chcielibyśmy, aby udostępniana była możliwie jak najmniejsza ilość danych osobowych. Jesteśmy w trakcie uzgadniania treści tej ustawy - podsumowała wiceminister