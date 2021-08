W wewnętrznej notatce wysłanej w czwartek do pracowników, która wyciekła do kilku mediów, prezes CNN Jeff Zucker wyjaśnił, że sieć została poinformowana, iż w zeszłym tygodniu trzech jej pracowników przyszło do biura bez szczepień. Cała trójka została zwolniona – zakomunikował Zucker.

Szef CNN: Zero tolerancji

"Chciałbym wyrazić się jasno: co do tego mamy zero tolerancji" – miał brzmieć fragment notatki, przytoczony na Twitterze przez dziennikarza CNN Olivera Darcy’ego.

W notatce nie podano nazwisk ani stanowisk zwolnionych pracowników. CNN nie odpowiedziała też AFP na prośbę o komentarz.

Zucker twierdzi, że jego stacja stworzyła system oparty na zaufaniu, wymagając od pracowników szczepień, ale bez konieczności ich udowadniania. Ale to może się zmienić w przyszłości - zapowiedział. Szczepionka jest obowiązkowa dla każdego, kto pracuje w terenie, ma kontakt z innymi pracownikami lub w siedzibach CNN – przekazał prezes stacji w notatce.

Pracodawcy mogą wymagać...

W maju rząd USA zdecydował, że pracodawcy mogą zgodnie z prawem wymagać, aby pracownicy w miejscu pracy byli zaszczepieni na Covid-19. Giganci technologiczni, w tym Facebook, Google i Microsoft poinformowali, że ich pracownicy mogą zostać zaszczepieni przed powrotem do pracy w biurach.

Zucker zapowiedział też, że powrót jego pracowników do pracy, zaplanowany na 7 września, zostanie przesunięty na październik, ale nie sprecyzował dokładnej daty. Obecnie około jednej trzeciej pracowników newsroomu CNN pracuje na miejscu, na zasadzie dobrowolności - podaje AFP.