Chcemy poprawy warunków pracy tu i teraz! Nie mamy czasu czekać na perspektywę do 2027 roku, bo wtedy przeciętny wiek pielęgniarki to będzie 58 lat. Taka osoba ma stać przy łóżku chorego - mówi na antenie Radia ZET przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W Polsce w szpitalu covidowym przy 100 łózkach mamy 0,5 pielęgniarki a w Europie będziemy mieli 1. Pracujemy na 2 albo 3 etatach. Już wszyscy są tą sytuacją zmęczeni, rozdrażnieni, wściekli. Chcą pomóc wszystkich pacjentom, ale okazuje się, że się nie da - mówi Krystyna Ptok.

Ptok zapowiada majowy strajk pielęgniarek

Będzie też strajk przed resortem zdrowia - potrwa on jednak tylko dwie godziny. Szefowa związku wyjaśnia bowiem, że strajk generalny pielęgniarek byłby fatalnie przyjęty przez społeczeństwo w dobie pandemii. Byłoby to grubo nie w porządku w stosunku do pacjentów - tłumaczy. Dodaje, że związek próbuje od września próbujemy zainteresować ministra Niedzielskiego sytuacją pielęgniarek.

Ptok dodaje, że pandemia pokazała dziury w polskim systemie ochrony zdrowia. Słyszymy o karygodnej sytuacji, gdzie mamy 80 chorych i do nich 2 pielęgniarki i jednego lekarza - dodaje. Zaczynają się już dylematy pt. no, zmarł pacjent, ja teraz nie wiem, czy on zmarł przez nasze zaniedbanie, bo byliśmy przy innym pacjencie - mówi. Praca po 300 godzin, praca z zaburzeniem rytmu biologicznego - to może przynieść nieoczekiwane skutki zdrowotne dla nas. Pracujemy już ostatkami sił, choć na jesieni wydawało się już, że padniemy. Wykonujemy 250 proc. należnej normy - wyjaśnia. - Temperatura w kombinezonach dochodzi do 40 stopni w ciągu 3 godzin. Mamy informację od koleżanek, że nikt jej nie zmienia przez 5-6h, bo nie ma obsady pielęgniarskiej. To nieludzkie traktowanie - dodaje.

Pandemia wywiera też wpływ na psychikę personelu medycznego. Liczba zgonów i wywożonych osób z oddziałów, mocno obciąża psychikę. Nawet psychologowie mówią, że im samym też jest trudno pomagać. Jeśli wywozi się 25-30 letnią osobę, która ma dzieci, rodzinę, to jest to ciężkie - podsumowuje pielęgniarka.