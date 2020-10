Około 30 proc. członków redakcji pracuje stacjonarnie, reszta zdalnie. Taki system mamy wdrożony do 30 listopada, decyzja o ewentualnym wydłużeniu będzie podejmowana na podstawie sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń wprowadzonych przez rząd. Sporadycznie przyjmujemy gości na spotkania w redakcji, ale oczywiście z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych - poinformował Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny "Pulsu Biznesu" Wirtualnemedia.pl.

Reklama

Dwa zespoły pracują rotacyjnie. Na razie nie rozważamy wprowadzania całkowitego trybu zdalnego, nie ma takiej potrzeby. Staramy się nie organizować spotkań, a jeśli już - z dużym dystansem – mówił dla portalu Wirtualnemmedia.pl Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej".

TVN poinformował portal Wirtualnemedia.pl, że zaostrzył procedury dotyczące przychodzenia do budynku firmy w Warszawie.

- W naszej firmie od marca obowiązują procedury sanitarne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich naszych pracowników. Obowiązuje wzmożony reżim sanitarny, polityka zachowania dystansu, noszenie maseczek oraz system pracy zmianowej (podział na grupy i strefy). Zasady te dotyczą zarówno pracowników biurowych, jak i wszystkie piony produkcyjne oraz newsy - odpowiedziało biuro prasowe TVN pytane o obecne zasady działania w spółce.

Telewizja Polska podaje, że "od początku pandemii podejmuje działania mające na celu minimalizację ryzyka zakażenia wirusem”. Przed wejściem do budynku redakcji mierzona jest pracownikom temperatura, robione są testy przesiewowe dla osób, które nie mają możliwości zachowania 2 metrów dystansu.

- Jedną z wielu form działań profilaktycznych podejmowanych przez TVP są plakaty o charakterze informacyjno-profilaktycznym utrzymane w konwencji gry planszowej, adresowane do pracowników Telewizji Polskiej, które doskonale spełniają swoją edukacyjną rolę. Plakaty te stały się w ostatnich dniach obiektem ataków medialnych Gazeta.pl i kilku innych portali, które wykazały się skrajną ignorancją i brakiem odpowiedzialności społecznej za publikowane treści akurat, kiedy w Polsce pada kolejny rekord zakażeń koronawirusem – poinformowało Centrum Informacji TVP.

Polskie Radio pracuje w trybie zdalnym oraz rotacyjnym.

Polskie Radio na bieżąco śledzi wszelkie nowe zalecenia władz centralnych i sanitarnych i wdraża je w spółce – podkreśliła Monika Kuś z biura zarządu Polskiego Radia w odpowiedzi dla portalu Wirtualnemedia.pl.

W Agorze do której należy m.in. "Gazeta Wyborcza", Gazeta.pl czy Radio TOK FM pracuje się zdalnie oraz rotacyjnie.

Decyzję o wprowadzeniu elastycznego modelu pracy przyjął zespół Gazeta.pl, podobnie redakcja "Gazety Wyborczej" pracuje w modelu hybrydowym - zdalnie i rotacyjnie. Oczywiście, w zespołach, w których nie jest to możliwe - jak w kinach czy lokalach gastronomicznych - praca odbywa się stacjonarnie, z zachowaniem rygorystycznych zasad sanitarnych - tłumaczyła Nina Graboś, dyrektor komunikacji korporacyjnej Grupy Agora.

Jeśli chodzi o gości stacji radiowych, to zdecydowana większość rozmówców zapraszanych do programów Radia TOK FM łączy się z redakcją zdalnie. Jeśli jednak jest potrzeba nagrania wypowiedzi w studiu, np. do dłuższego programu, to stacja dysponuje specjalnie przygotowanym studiem w budynku Agory - studio to jest regularnie dezynfekowane i dostępne tylko dla osób z zewnątrz, bez możliwości bezpośredniego kontaktu z dziennikarzami. W rozgłośniach muzycznych Agory - Radiu Złote Przeboje, Rock Radio i Radiu Pogoda wszystkie wypowiedzi gości nagrywane są zdalnie - powiedziała Nina Graboś.

Axel Springer Polska przedłużył możliwość pracy zdalnej do końca roku.

Ekipy wideo Onetu od początku pandemii pracują w trybie pracy zmianowej. Jeśli chodzi o dodatkowe środki zapobiegawcze, to oprócz standardowych środków do dezynfekcji dostępnych w naszej siedzibie, część biura oraz powierzchnia całego studia, sprzęt wideo oraz tzw. punkty styku, zostały pokryte powłoką antywirusową i antybakteryjną TitanSolid - poinformowała Wirtualnemedia.pl Agnieszka Skrzypek-Makowska, manager ds. komunikacji w RASP.

Niewielka grupa osób, których obecność w biurze jest niezbędna, korzysta z przygotowanych przestrzeni. Biura są regularnie dezynfekowane, wietrzone, poziom zabezpieczeń jest zgodny z rekomendacjami sanitarnymi - mówił Michał Siegieda, rzecznik WP.

Reklama

Radio ZET pracuje w trybie rotacyjnym.

Tam, gdzie to możliwe pracujemy zdalnie, natomiast dla zespołów pracujących w biurach przygotowane zostały odpowiednie procedury bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rotacyjny system pracy - podkreśliła Małgorzata Kozieł, rzeczniczka Eurozet.

Coraz więcej dziennikarzy zakażonych koronawirusem

Zygmunt Solorz, właściciel m.in. grupy Cyfrowy Polsat, oraz szef sportu w Polsacie Marian Kmita uzyskali pozytywny wynik tekstu na obecność koronawirusa.

Zakażona koronowirusem jest również dziennikarka Telewizji Republika Ilona Januszewska.

Pozytywne testy na kokronawirusa uzyskali dziennikarze Grupy Weszło Adam Kotleszka i Paweł Paczula.

W Polskiej Agencji Prasowej jest jedno zakażenie koronawirusem, a w Radiu Nowy Świat dwa.

Na kwarantannie przebywa szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, Jolanta Hajdasz.

Dorota Gardias, dziennikarka TVN przez Covid-19 przebywała w szpitalu.