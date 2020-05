MRPiPS przypomina, że nowe przepisy dotyczą sytuacji, kiedy lekarz uprawniony do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego jest niedostępny. Zgodnie z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, lekarz inny niż lekarz medycyny pracy może nie tylko przeprowadzić badanie, ale również wydać stosowne orzeczenie lekarskie.

Takie orzeczenie lekarskie będzie ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Przeprowadzenie badania wstępnego lub kontrolnego i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Do obowiązkowych badań należą m.in. badania wstępne dla osób przyjmowanych do pracy, badania kontrolne dla pracowników niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni oraz w przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni.

Obecnie obowiązek dotyczący kierowania pracowników na badania okresowe został całkowicie zawieszony.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.