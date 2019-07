Przeciętna pensja kasjera w Polsce

Według najnowszego raportu opublikowanego przez serwis zarobki.pracuj.pl przeciętne miesięczne wynagrodzenie kasjera wynosi 2000 zł netto. Najlepiej opłacani pracownicy na tym stanowisku otrzymują natomiast 2900 zł netto miesięcznie. Wysokość pensji jest uzależniona od szeregu czynników, m.in. lokalizacji sklepu, ale też doświadczenia zatrudnionego oraz jego specjalizacji – sprzedawcy w branży informatycznej, motoryzacyjnej czy RTV-AGD zarabiają więcej niż ci zatrudnieni w sklepach spożywczych.

Kasjerzy coraz częściej otrzymują również benefity pozapłacowe. Najczęściej są to bony towarowe (38%), rzadziej świadczenia socjalne (28%) czy ubezpieczenia na życie (25%).

Zarobki pracowników Biedronki

O wysokości wynagrodzeń pracowników Biedronki poinformowała kilka miesięcy temu Aneta Drzewiecka – regionalny kierownik personalny w Jeronimo Martins Polska, mówiąc: „Osoby rozpoczynające pracę w Biedronce na najpopularniejszym stanowisku sprzedawca-kasjer, na pełen etat, mogą obecnie zarobić co najmniej 2700 zł brutto, wliczając w to nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu, by po trzech latach dojść do poziomu 2950 zł brutto miesięcznie". Zdradziła też, że kierownicy zatrudnieni przez dyskont otrzymują od 3500-4500 złotych.

W 2018 Biedronka podniosła także płace magazynierów. W zależności od stanowiska, stażu pracy oraz lokalizacji zarabiają od ok. 3200 zł do 4000 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za brak nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu.

Świadczenia pozapłacowe dla pracowników Biedronki

Zatrudnieni przez dyskont mogą liczyć również na świadczenia pozapłacowe. Otrzymują wyprawki dla noworodków czy paczki z okazji Bożego Narodzenia. Biedronka prowadzi również kilka programów wsparcia dla pracowników. Pierwszy z nich nosi nazwę „Możesz liczyć na Biedronkę”. Jego cel stanowi zapewnienie pomocy finansowej osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. W ramach przedsięwzięcia mogą one ubiegać się m.in. o nieoprocentowaną pożyczkę. Program „Mali Bohaterowie”, skierowany do rodziców niepełnosprawnych dzieci, przewiduje natomiast udzielenie beneficjentom zapomogi m.in. na leki, rehabilitację, wizyty lekarskie czy zakup specjalistycznego sprzętu. Sieć dofinansowuje również kolonie letnie pociech pracowników, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Wszystko to dzięki inicjatywie „Wakacje z Biedronką”.

Wynagrodzenia pracowników Lidla

W marcu 2019 płace zatrudnionych przez sieć Lidl wzrosły. Obecnie nowo zatrudnieni pracownicy supermarketu zarabiają od 3 100 zł brutto do 3 850 zł brutto miesięcznie. Już roczny staż pracy gwarantuje podwyżkę i zarobki rzędu od 3 250 zł brutto do 4 050 zł brutto. Po przepracowaniu 2 lat można liczyć na wynagrodzenie wysokości 3 450 zł – 4 350 zł brutto miesięcznie. Warto przy tym zaznaczyć, iż wysokość płacy jest uzależniona od lokalizacji sklepu.

Dodatkowe benefity dla zatrudnionych w Lidlu

Lidl zapewnia swoim pracownikom świadczenia pozapłacowe. Mogą oni korzystać z prywatnej opieki medycznej w placówkach Medicover, ubezpieczenia grupowego Allianz czy karty Multisport. Sieć dofinansowuje kursy języków obcych oraz szkolenia. Troszczy się również o rodziny zatrudnionych, zapewniając wyprawki dla noworodków i pierwszoklasistów.