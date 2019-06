W badaniu AIESEC wzięło udział 3000 studentów z ponad 30 uczelni, z 13 polskich miast. Jako kluczowe czynniki decydujące o wskazaniu firm jako najlepszych pracodawców na polskim rynku, studenci wskazali: aktywność na rynku, popularność, wysokość zarobków, zgodność branży z ich zainteresowaniami, styl i atmosferę pracy, możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia oraz opinię znajomych. Biedronka zajęła 5. miejsce w rankingu Pracodawca Roku 2018, lokując się za takimi firmami jak Google, EY, Deloitte i PwC .

Popularnością wśród studentów cieszy się również program ambasadorski Jeronimo Martins Polska. Obecnie trwa rekrutacja na ok. 20 Campus Ambassadorów. W ramach programu Jeronimo Martins reprezentują i promują oni firmę na swojej uczelni i w środowisku akademickim, docierając do młodych ludzi z informacją o możliwościach rozwoju u lidera branży retail. Biorą też udział w szkoleniach i warsztatach oraz rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne.

Podczas Programu Campus Ambassador miałem możliwość uczestniczyć w wielu rozwijających szkoleniach. Miałem również okazję ze szczegółami poznać działalność firmy oraz jej funkcjonowanie na rynku. Wiedza z zakresu employer brandingu, którą zdobyłem, pomogła mi w realizacji własnych pomysłów promowania Jeronimo Martins. Oprócz działań i własnych inicjatyw na mojej uczelni oraz w mediach społecznościowych pomagałem pracownikom firmy w trakcie targów pracy. Ponadto spotkałem mnóstwo inspirujących osób i mam nadzieję, że utrzymam z nimi kontakt przez długie lata! – zaznacza Dawid Baranek, Campus Ambassador JMP w roku akademickim 2018/2019.

Aplikować do programu Campus Ambassador można do 30 czerwca.

1 lipca w Jeronimo Martins Polska ruszają 3-miesięczne płatne praktyki, zarówno w Biurze Głównym firmy w Warszawie, Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, jak i biurach regionalnych firmy. Weźmie w nich udział ok. 100 studentów. Podczas rekrutacji na 22 praktykantów do Biura Głównego w Warszawie, w której wzięło udział ponad 3 tys. osób, największym zainteresowaniem cieszyły się działy: Marketing, Public Relations, Dział IT oraz Dział Skarbca.

Praktyki w Jeronimo Martins są realną szansą dla młodych ludzi na zdobycie cennego doświadczenia pod okiem specjalistów. Każdy z naszych praktykantów ma możliwość zrealizowania samodzielnego projektu w ramach pracy w danym dziale oraz udziału w licznych warsztatach. Co roku, po odbyciu stażu letniego, wielu praktykantów ma możliwość pozostania z nami na dłużej. Podczas spotkań rekrutacyjnych spotkaliśmy naprawdę wielu inspirujących młodych ludzi, którzy chętnie dzielili się z nami swoimi doświadczeniami i aspiracjami. Pierwszego lipca powitamy w naszym biurze głównym 22 praktykantów – mówi Karolina Strzemieczna, specjalista ds. rekrutacji w Jeronimo Martins Polska.

Grupa Jeronimo Martins od ponad 30 lat rekrutuje też absolwentów uczelni wyższych do programów skierowanych do młodych talentów. Celem tych programów jest wykształcenie i rozwinięcie przyszłych menedżerów. Młodych ludzi do udziału w stażach powinien zachęcić fakt, że trójka absolwentów tych programów objęła z czasem stanowiska dyrektorów generalnych w Kolumbii, Portugalii i Polsce. Na rynku polskim programy menedżerskie w JMP funkcjonują już od 23 lat.

To, że Biedronka jest atrakcyjnym pracodawcą dla młodych osób widać też w statystykach dotyczących zatrudnienia w firmie. Z najnowszych danych wynika, że średnia wieku osób zatrudnionych w Biedronce to 36 lat, a średnia wieku kierowników sklepu to 37 lat. Millenialsi (pokolenie ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku) stanowią aż 40 proc. procent wszystkich menedżerów w sieci. Młody wiek da się zauważyć nawet w zarządzie firmy: najmłodszy członek zarządu JMP ma 42 lata.