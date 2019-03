Wypowiedzenie za porozumieniem stron jest możliwe w odniesieniu do każdego rodzaju umowy – jedynym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, by mogło do niego dojść jest zgoda obu stron stosunku pracy.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę jest dwustronną czynnością prawną, w której pracodawca i pracownik składają zgodne oświadczenia woli o ustaniu istniejącego między nimi stosunku pracy. Wypowiedzenie za porozumieniem może służyć rozwiązaniu dowolnego typu umowy o pracę - umowy na czas nieokreślony, określony, a także na okres próbny. Oświadczenie woli nie musi mieć formy pisemnej, ale to właśnie ona jest najczęściej wybierana. Przepisy nie narzucają konkretnej formy oświadczenia, istotne jest jednak, aby w jego treści wskazać, iż strony zgodnie rozwiązują stosunek pracy i określić datę, z którą stosunek ten ulega rozwiązaniu.

Poniżej przestawiamy przykładowy wzór wypowiedzenia za porozumieniem stron:

Pracodawca:



…………………………..

(pełna nazwa pracodawcy)

…………………………..



…………………………..

(adres)

Pracownik:





……………………………

(imię i nazwisko pracownika)

……………………………



……………………………

(adres)



Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej dnia ………………….. (data podpisania umowy o pracę) pomiędzy ………………………. (pełna nazwa i adres pracodawcy) a ………………………………….. (imię i nazwisko pracownika) na mocy porozumienia stron.

Jako termin rozwiązania umowy proponuję...........................(proponowana data).

Z poważaniem



......................................................

(podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

………………………………………….(data i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)