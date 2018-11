Dziennik.pl postanowił sprawdzić, jakie są najdziwniejsze oferty pracy dla Ukraińców w Polsce. W tym celu do poszukiwań zaprosiliśmy przedstawicieli agencji rekrutacyjnych i specjalistycznych portali. Efekty? Ofert było tak dużo, że ograniczyliśmy się do dziesięciu najczęściej się powtarzających – przedstawiamy je w kolejności alfabetycznej.

Akrobata, animator scenek kowbojskich

Praca od zaraz. Właściciel miasteczka westernowego w Twinpigs w Żorach (rodzinny park rozrywki) szuka łącznie 10 osób. W tym także: woltyżerów i kaskaderów. Koniecznie z udokumentowanym doświadczeniem.

Asystent redaktora

Umowa o pracę. Na etat. "Zakres obowiązków: przygotowanie publikacji do druku (opracowanie tekstów językowo oraz merytorycznie, korekta); czuwanie nad procesem wydawniczym (kontakt z autorami i redaktorami merytorycznymi, współpraca z sekretarzem redakcji oraz grafikiem, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem praz i planem wydawniczym)". Wśród wymagań: bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego lub innego języka obcego, obsługa komputera, organizacja pracy w zespole i wysoka kultura osobista.

Bereiter

Właściciel stadniny szuka osoby, która potrafi uczyć konie skakać przez przeszkody do 80 cm. Najlepiej mężczyzny do 45. roku życia z doświadczeniem w skokach przez przeszkody na poziomie konkursów. Jakie pieniądze proponuje? 2,5-3 tys. zł miesięcznie, na pełen etat. "Mam teraz 20 koni i jestem w stanie dziennie objeździć tylko 10. To jest ciężka praca fizyczna, a nie jakieś tylko przejażdżki po lesie", zastrzega.

Instruktor jazdy konnej

Jego szuka jedna ze stajni w warmińsko-mazurskim, która organizuje turnusy w ramach hipoterapii dla dzieci. Proponuje umowę o pracę ("Wszystko legalnie"). "W zimie organizowane są atrakcje ski-skiring. Co to jest? Dwoje narciarzy na lonżę jedzie za koniem, który ich ciągnie" – można też przeczytać w ogłoszeniu.

Farmaceuta

Do pracy w aptece – w ofercie: pakiet socjalny, system premiowy, umowę o pracę (na cały etat). Firma zapewnia też pomoc w znalezieniu mieszkania.

Florysta

Wymagania konieczne: skończona szkoła florystyczną lub doświadczenie na podobnym stanowisku na Ukrainie, zdolności manualne. Język polski? Na poziomie komunikatywnym.

Księgowy

Prace księgowego można znaleźć nie tylko na Ukrainie, ale też w Polsce. Chętnych szuka firma, która współpracuje z Ukrainą i Rosją (wymagania: język ukraiński i 1C z rachunkowości).

Piłkarze

Poszukiwani są ci, którzy na Ukrainie grali zarówno zawodowo, jak i półzawodowo. Warunek konieczny: wiek – od 16. roku życia i sytuacja prawna – ustabilizowana, czytaj: pozwolenie na pracę.

Niewiele osób wie, ale w 2015 roku Ukraińcy założyli we Wrocławiu pierwszy zagraniczny klub piłkarski w Polsce; startowali potem nawet w oficjalnych ligowych rozgrywkach. Zespół Dynamo – bo taka była jego nazwa – składał się m.in. kelnera, ogrodnika, studenta. Klub przestał istnieć dwa lata późnej.

Tancerz

"Takiej oferty jeszcze nie było" – zachwala jeden z zespołów tanecznych. Szuka osób między 18 a 38 rokiem życia, z poczuciem rytmu i… długimi czarnymi włosami. Chętnych przeszkoli, a nawet wypożyczy stroje. "Grupa jeździ co weekend po całej Polsce i koncertuje. Najwięcej wyjazdów jest od maja do października. (…) Nie chodzi jednak o taniec na rurze, ale w rytmach cygańskich" - zapewnia. Pieniądze? 200-500 zł za koncert.

Technik dentystyczny

Konieczne z doświadczeniem "do licowania porcelany". Praca od zaraz.

Ale poszukiwani są też drwale, ogrodnicy, pokojówki (zwane niekiedy: koordynator ds. utrzymania czystości), opiekunowie osób starszych (1,8 tys. zł plus mieszkanie i wyżywienie gratis), projektanci (instalacji sanitarnych), monter placów zabaw, fryzjer i np. cukiernik.

Polskie władze wydały w 2017 r. najwięcej spośród wszystkich krajów UE pozwoleń na pobyt dla imigrantów. Było ich prawie 700 tys. - wynika z danych Eurostatu. Większość z nich została przyznana Ukraińcom. Chodzi o pozwolenia na pierwszy pobyt dla cudzoziemców spoza UE, którzy przyjeżdżają do danego kraju w różnych celach: zarobkowych, rodzinnych czy edukacyjnych.

W Polsce spośród wszystkich wydanych zezwoleń 87 proc. dotyczyło zatrudnienia (najwyższy odsetek w całej UE). Na nieco mniejszą skalę na emigrację zarobkową wydawały zezwolenia władze Litwy (74 proc. wszystkich zezwoleń na pobyt zostało wydanych z tego powodu), Chorwacji (72 proc.) oraz Słowenii (62 proc.). źródło: PAP