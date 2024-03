Komu należy się zaległe wynagrodzenie zmarłego pracownika?

Po wygaśnięciu umowy z powodu śmierci pracownika pozostają po nim często prawa majątkowe wynikające z wcześniej istniejącego stosunku pracy np. prawo do zaległego wynagrodzenia czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W tej sytuacji pozostały po zmarłym pracowniku prawa majątkowe przechodzą na członków rodziny pracownika, a w razie ich braku wchodzą do spadku. Do dziedzicznych praw majątkowych po zmarłym pracowniku są uprawnieni małżonek i osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym. Wszystkie osoby uprawnione dziedziczą prawa majątkowe w równych częściach.

Do dziedziczenia praw majątkowych po zmarłym pracowniku są uprawnione małżonek oraz osoby którym przysługuje renta rodzinna po zmarłym.

Reklama

Formalności po śmierci pracownika

Reklama

W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w wyniku śmierci pracownika należy sporządzić świadectwo pracy i włączyć je do części C jego akt osobowych. Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną, a w razie braku takich osób inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.