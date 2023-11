Podatek od środków transportowych należy do tzw. podatków i opłat lokalnych. Oznacza to, że wpływy z niego zasilają bezpośrednio budżety gmin (są ich dochodem własnym). Samorządy podejmują również ostateczne decyzje w sprawie stawek obowiązujących na ich terenie. Nie mogą być one jednak wyższe niż stawki określone przez ministerstwo finansów i uzależnione od poziomu inflacji. A ponieważ w pierwszym półroczu 2023 r. inflacja była wyższa o 15 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 – również te stawki odnotowały duży wzrost.

W przypadku podatku od środków transportowych gminy obowiązuje jeszcze jedno ograniczenie. Tym razem chodzi o minimalną stawkę podatku naliczaną od najcięższych pojazdów poruszających się po naszych drogach. Chodzi m.in. o samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) równej lub wyższej 12 ton.

Pod koniec października ministerstwo finansów wydało rozporządzenie z którego wynika, że minimalne dopuszczalne stawki na dany rok są na tym samym poziomie, który obowiązuje w tym roku. Nie musi to jednak wskazywać na brak podwyżek. Oznacza to, że w tych gminach, w których obowiązują stawki minimalne, samorządy nie będą zobligowanie do ich podwyższania. Mogą to jednak uczynić.

Podatkiem od środków transportowych objęte są samochody o dmc powyższej 3,5 tony. Danina dotyczy również ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5 ton. Podatek od środków transportu obejmuje także przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są wyłącznie w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego). Kolejną kategorią pojazdów objętą tym podatkiem są autobusy.

Podatek od samochodów ciężarowych, autobusów i innych środków transportowych dotyczy osób fizycznych oraz firm. Powinny go również płacić jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, pod warunkiem, że mają zarejestrowany środek transportowy. Podatek od środków transportu uiszczają także posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Z obwieszczenia Ministra Finansów z lipca br. wynika, że obowiązujące od 2024 r. maksymalne stawki podatku od samochodów ciężarowych, w zależności od ich dopuszczalnej masy całkowitej, wynoszą:

1173,19 zł od samochód w przedziale od powyżej 3,5 tony dmc do 5,5 tony włącznie (wzrost z kwoty 1020,16 zł ),

od samochód w przedziale od powyżej 3,5 tony dmc do 5,5 tony włącznie (wzrost z kwoty ), 1957,12 zł od samochodu od powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (wzrost z poziomu 1701,84 zł ),

od samochodu od powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (wzrost z poziomu ), 2348,52 zł od samochodu powyżej 9 ton (wzrost z 2042,19 zł).

Dla aut o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ta stawka to4481,57 zł (wzrost z 3897,01 zł w roku 2023). Jak już wspomnieliśmy, w przypadku tego typu samochodów ciężarowych obowiązuje też ograniczenie w postaci najniższych możliwych stawek. Konkretne minima zależą m.in. od liczby osi i ładowności i zaczynają się od kwoty 146,51 zł, a kończą na 2529,10 zł. Minimalne stawki na 2024 r. są na tym samym poziomie, co w roku 2023.

Popularną kategorią pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych są autobusy. Wysokość stawek uzależniona jest od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy. W przypadku pojazdów które mają mniej niż 22 miejsca maksymalna stawka na 2024 r. to 2773,16 zł (w tym roku to 2411,44 zł).Jeśli liczba miejsc siedzących jest równa lub wyższa 22 – ta kwota to 3048,71 zł (w tym roku obowiązuje 2773,16 zł).

Maksymalne i minimalne stawki podatku od środków transportowych 2024

Całą rozpiskę maksymalnych stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. można znaleźć we wspomnianym już Obwieszczeniu Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Monitor Polski z 1 sierpnia 2023 r., poz. 774). Z kolei informacje ws. stawki minimalnej dotyczące najcięższych pojazdów i zespołów pojazdów znajdziemy w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. - Monitor Polski - rok 2023 poz. 1132.