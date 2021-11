Doktor, przekonuje, że kwota, jaką uzyskuje z 1 proc., jest dla budżetu tej instytucji kluczowa. – W ostatnich trzech latach wahała się między 41 a 43 proc. wszystkich środków, jakimi dysponujemy – podkreśla. I jest nie do zrekompensowania przez jakiekolwiek inne wpływy. Z darowizn było to np. 24 proc., a z działalności gospodarczej (fundacja zarabia np. na usługach w znieczuleniu ogólnym z zakresu stomatologii dla dzieci niepełnosprawnych czy badaniach USG) między 13 a 15 proc., z czego w pandemicznym 2020 r. spadło to do 6 proc. Środki w ramach kontraktu z NFZ stanowią ok. 20 proc.