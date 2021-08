Porozumienie Jarosława Gowina zorganizowało w środę konferencję prasową w Sejmie na temat proponowanych przez to ugrupowanie zmian podatkowych.

Jakie zmiany w podatkach proponuje Porozumienie?

W porozumieniu z organizacjami samorządowymi proponujemy następujące rozwiązanie: po pierwsze podniesienie udziału samorządów w podatku PIT do wysokości około 60 procent. Po drugie podniesienie udziału samorządów w podatku CIT do wysokości około 31 procent. Wreszcie, a to jest rozwiązanie bardzo nowatorskie, udział samorządów w podatku VAT - informował Gowin.

W tym ostatnim przypadku, dodał, "chodziłoby o wyrównanie szans dla słabszych ekonomicznie gmin, powiatów czy województw". Mówiąc konkretnie, proponujemy, by rocznie od każdego zameldowanego mieszkańca gmina otrzymywała z podatku VAT 200 zł, powiat - 75 zł, a województwo - 25 złotych - powiedział.

Zdaniem Gowina "to zapewni stabilne finansowanie samorządom; spowoduje też wypełnienie ubytków w dochodach samorządowych wynikających z planowanych przez rząd zmian podatkowych".

Będziemy też bardzo kategorycznie domagać się tego, aby rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych był rozdzielany według obiektywnego algorytmu, a nie dobrej lub złej woli rządzących - przekonywał szef Porozumienia.

Zwrócił też uwagę, że planowane przez rząd zmiany podatkowe będą oznaczały dla samorządów utratę około 145 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Rozwiązania, które proponuje Porozumienie, mają charakter systemowy i pozwolą zapełnić tę gigantyczną wyrwę w dochodach samorządów. Liczymy na to, że obóz rządowy pochyli się nad tymi propozycjami, to na razie jedyna propozycja rozwiązań systemowych, którą sformułowano w kontekście debaty o podatkach i Polskim Ładzie - wyjaśniał Gowin.