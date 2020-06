Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościowego mają być składane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych.

Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę o dodatku solidarnościowym, której projekt skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. w wysokości 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Warunkiem uzyskania prawa do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni – powiedziała prof. Uścińska w rozmowie z PAP.

Jak podkreśliła, jest to szczególne świadczenie o tymczasowym charakterze. - Główny cel dodatku to wsparcie osób, które straciły pracę, a zatem źródło dochodu, ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19 – powiedziała szefowa ZUS.

Dodała, że według planów świadczenie jest nieopodatkowane, a składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszają wysokości świadczenia; opłaca je budżet państwa. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym. Wniosek miałby formę dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS.

Forma wniosku pozwoli między innymi na skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku oraz obniżenie kosztów obsługi, bo elektroniczne wnioski nie wymagają ręcznej obsługi. To również prostota rozwiązania bowiem profil PUE można założyć nie wychodząc z domu lub podczas jednej wizyty w placówce ZUS – podkreśla prof. Uścińska.

Łączna szacunkowa liczba osób, które nabędą prawo do dodatku solidarnościowego, to ok. 500 tys. Natomiast szacunkowy koszt wypłaty dodatków solidarnościowych to ok. 1,5 mld zł w 2020 roku.

Dodatek nie zostanie wypłacony osobom pracującym na umowach-zleceniach lub na własny rachunek, którzy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego. Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to znaczny nie będzie skracał okresu pobierania zasiłku bądź stypendium, ale wlicza się do niektórych uprawnień pracowniczych.