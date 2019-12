Problem zgłosił nam czytelnik, który dostał od swojego kontrahenta pisemne ostrzeżenie. Wynika z niego, że jeżeli do końca 2019 r. na białej liście VAT nie pojawią się numery firmowych kont naszego czytelnika, to kontrahent usunie je ze swojego systemu płatniczego. To oznacza, że sprzedawca nie dostanie zapłaty za towar lub wykonaną usługę, i to niezależnie od ich wartości. To tylko jedna z metod stosowanych przez przedsiębiorców w obronie przez konsekwencjami za zapłatę na konto niezgłoszone fiskusowi. Niektórzy planują wstrzymywanie płatności nawet bez wysyłania jakichkolwiek ostrzeżeń. Mówią, że nie zapłacą do czasu, aż rachunek pojawi się na białej liście.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca, który ureguluje ponad 15 tys. zł na inne konto niż widniejące w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania

przychodu. Odpowie też solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony przez niego w tym zakresie VAT. Limit 15 tys. zł dotyczy transakcji, a nie pojedynczej faktury.

Zdaniem Radosława Płonki, wspólnika w kancelarii Płonka Ozga, brak numeru rachunku na białej liście nie może być powodem odmowy zapłaty. W ocenie eksperta sprzedawca, który z tego powodu nie dostałby pieniędzy, z pewnością wygrałby sprawę w sądzie. A nabywca nie tylko musiałby zapłacić odsetki za zwłokę, lecz także poniósłby koszty przegranego procesu. To niejedyne konsekwencje braku zapłaty, bo z Nowym Rokiem wejdą też w życie przepisy o zatorach płatniczych i ulga na złe długi w podatkach dochodowych (w VAT już jest). Kontrahent, który nie zapłaci w ciągu 90 dni, będzie musiał zwiększyć przychód do opodatkowania.

Na razie wielu przedsiębiorców czeka na wpisanie numeru ich rachunku na białą listę. Czas oczekiwania może wynieść nawet dwa, trzy tygodnie, o czym już informowaliśmy w DGP.