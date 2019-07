Banaś mówił o zmianach organizacyjnych w służbach skarbowych i utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej w 2017 r. Powiedział, że od tego czasu do budżetu państwa trafiło dodatkowo ponad 100 mld zł. Szef MF przypomniał, że luka VAT spadła z 24 proc. do 12 proc. na koniec zeszłego roku. To znaczy, że są przed nami kolejne wyzwania i my tym wyzwaniom sprostamy – podkreślił.

Mandat, który nam dało społeczeństwo nie został zmarnowany. Obiecujemy - wygramy, będzie jeszcze lepiej. Polska ma prawo nie tylko do wolności, która polega na mówieniu co się chce. Ale prawdziwa wolność polega również na posiadaniu własności - tłumaczył minister. Tak, jak walczyliśmy w latach 70-tych, 80-tych, żeby odzyskać wolność, teraz walczymy o to, żeby Polacy mieli własność. Mamy tyle wolności, ile mamy własności. I to obiecujemy Polakom - zakończył Banaś.