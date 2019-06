Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że zwolnienie z PIT dochodów podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł. Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia to jeden z projektów z tzw. nowej piątki PiS zapowiedzianej w lutym br. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

O projekt zmian w PIT Grzegorz Schetyna był pytany na konferencji prasowej w Rumi (Pomorskie). - Wszystko, co dzisiaj jest obietnicą finansową, jest obietnicą wyborczą, wszystko, co robi dzisiaj rząd, jest wpisane w konwencję kampanii wyborczej - powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

Według niego nie wiadomo jednak, w jaki sposób wprowadzane będą zapowiedzi rządu. - Tego nie wiadomo, czy będą miały swój żywot po wyborach. (...) Słyszeliśmy o 13. emeryturze, widzimy teraz obietnicę 500 złotych na pierwsze dziecko; to wszystko jest wpisane w logikę kampanii wyborczej - dodał Schetyna.

Szef PO wskazał przy tym, że w budżecie nie ma pieniędzy na realizację obietnic PiS. - Budżet nie ma pieniędzy, budżet zwiększa deficyt, zadłużamy się coraz bardziej, a następne obietnice, to obietnice po to, żeby oszukać Polaków w kampanii wyborczej i żeby uzyskać ich głos. Wierzę, że Polacy nie dadzą się na to nabrać - zaznaczył Schetyna.