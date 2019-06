Faworytem jest obniżka podstawowej stawki PIT z 18 do 17 proc. Na drugim miejscu ankietowani wymieniają PIT zero dla młodych. Dopiero na trzecim są wyższe koszty uzyskania przychodu, choć dla wielu podatników to większa korzyść niż obniżka PIT. Projekt ustawy o PIT zero wkrótce ma przyjąć rząd. Jeszcze w lipcu ma ona być uchwalona przez parlament. A projekty dotyczące dwóch innych rozwiązań mają być wkrótce pokazane przez resort finansów.