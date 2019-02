Z pomocą usługi Twój e-PIT, którą uruchomiliśmy w piątek rozliczono już 100 tysięcy deklaracji - powiedział rzecznik MF. Zaznaczył, że dane te dotyczą godziny 10. w sobotę.

Usługa działa stabilnie, logowanie i pobieranie dokumentów przebiega bez zakłóceń - poinformował. Wyjaśnił, że resort finansów obserwuje sytuację. "Uruchomiliśmy dodatkowe serwery, w związku z czym jesteśmy gotowi na zwiększony ruch w systemie - dodał.

W piątek do MF docierały sygnały o problemach z logowaniem do systemu. Rzecznik ministerstwa tłumaczył, że były one przejściowe i wynikały z bardzo dużego zainteresowania usługą.

Od północy z czwartku na piątek na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona usługa Twój e-PIT. W ramach tej usługi urząd skarbowy przygotował i udostępnił roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok każdego rozliczającego się według zeznania PIT-37 i PIT-38. Podatnik może wybrać, czy chce skorzystać z zeznania przygotowanego przez administrację skarbową, czy samodzielnie złożyć zeznanie.

Zeznanie podatkowe ma być dostępne na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia br. Po zalogowaniu się za pomocą własnego numeru PESEL oraz podaniu wielkości swojego przychodu w 2017 i 2018 roku podatnik może uzyskać dostęp do swojego zeznania. Jest tam ten sam numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą wspierał w poprzednim zeznaniu.

Jeżeli podatnik nic nie będzie chciał zmienić, może to zaakceptować i wysłać. Jeżeli będzie chciał skorzystać z ulg lub możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, musi to zaznaczyć w odpowiedniej rubryce. W podobnym trybie można też zmienić organizację pożytku publicznego, na którą chce się przeznaczyć jeden procent.

Jeżeli podatnik nic nie zrobi i nie zaloguje się na Portal Podatkowy, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 30 kwietnia. Jeżeli pojawi się obowiązek dopłaty podatku, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał na to 7 dni od uzyskania informacji z urzędu. W przypadku zwrotu podatku, urząd prześle go podatnikowi w ciągu 45 dni.