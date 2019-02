Dworczyk pytany, czy PiS ma już gotowe listy kandydatów w nadchodzących wyborach do PE, odpowiedział, że według jego wiedzy, listy jeszcze nie są gotowe. "Mamy swój rytm, przygotowujemy się do wyborów, pracujemy w tej chwili nad programem, nad listami i oczywiście nad kampanią wyborczą" - powiedział szef KPRM."Myślę, że już w tym miesiącu, bo dzisiaj jest pierwszy lutego, zaprezentujemy pierwsze propozycje związane z naszym programem na wybory do PE" - dodał.

Z kolei mnister przedsiębiorczości i technologii pytana w piątek w Radiu Zet, kiedy zostanie przedstawiony nowy plan Morawieckiego, który ma być skierowany do klasy średniej, odpowiedziała, że premier kilka dobrych informacji gospodarczych przede wszystkim będzie miał do zakomunikowania w ciągu najbliższych tygodni. W kolejnym tygodniu będziemy mieć pierwszą taką odsłonę. Dwa następne tygodnie to będzie, myślę, początek takich dużych, dobrych informacji dla Polaków - zapowiedziała Emilewicz.

Dopytywana, czy możemy spodziewać się wyższej kwoty wolnej od podatku, minister wskazała, że w zakresie ulg podatkowych premier będzie miał dla nas dobre informacje na ten rok. Emilewicz przypomniała, że rok 2018 zakończyliśmy z 5,1 proc. wzrostem PKB. To jest rekordowy stan, jeśli popatrzymy na gospodarki krajów UE. Jest szansa, abyśmy tym rekordowym wzrostem mogli się odpowiednio i dobrze podzielić ze wszystkimi Polakami - zaznaczyła. Dodała, że minister finansów Teresa Czerwińska i premier Mateusz Morawiecki pracują m.in. nad rozwiązaniami dot. obniżki progów podatkowych.

Mówiąc, o rozwiązaniach, które rząd przygotowuje dla przedsiębiorców, minister przedsiębiorczości i technologii powiedziała, że w przyszłym tygodniu na Radę Ministrów trafi projekt ustawy o prostej spółce akcyjnej, zawierający dobre upraszczające rozwiązania dla innowacyjnych spółek technologicznych. Jest to, jak zaznaczyła, nowa forma prawna, która pojawi się w Kodeksie spółek handlowych. Taką spółkę z kapitałem założycielskim w wysokości 1 zł będzie można powoływać, upraszczamy organy nadzoru i zarządu (...). Będzie można prowadzić walne zdalnie, wnosić aportem własność intelektualną - wskazała.

Dodała, że do konsultacji trafił też projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który w sposób radykalny przemodeluje ten rynek. Zmiany prowadzą m.in. do wzmocnienia szans MŚP na rynku zamówień oraz wyrównania pozycji wykonawcy i zamawiającego. Chcielibyśmy w marcu zakończyć prace (nad projektem - PAP) na poziomie rządu, aby w kwietniu trafił do Sejmu - mówiła.