Jest to trudne wyzwanie, bo fundusze inwestycyjne jako instrument rynku kapitałowego wiążą się z pewnym ryzykiem. Tutaj ważny jest element budowania zaufania klienta do rynku i do rozwiązań, które rynek oferuje.

Pierwsza rzecz, musimy powiedzieć klientowi na czym polega produkt w postaci funduszu inwestycyjnego. To jest bardzo długi proces edukacyjny, który moim zdaniem powinien się zaczynać już na wczesnym etapie życia szkolnego.

Po drugie, czy jesteśmy w stanie obiecać klientowi brak straty w funduszach, nie wiem ale możemy zmniejszyć jego awersję do straty poprzez to, że poczuje się zaopiekowany i poinformowany. Głównym elementem bariery wejścia klientów do strefy funduszy jest też bariera wiedzowa.

Klienci boją się inwestować w fundusze, ponieważ nie znają tego instrumentu, w związku z czym im lepiej poznają ten instrument, tym szybciej zdecydują się na takie inwestycje.