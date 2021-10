Dzisiaj pokazujemy, że ponad 2 780 gmin, powiatów, miast, miasteczek otrzymuje dofinansowanie. To praktycznie z niewielkimi wyjątkami, wyjątkami bardziej proceduralnymi niż innymi, prawie wszystkie. Dziś pokazujemy, że ten rozwój powinien być rzeczywiście równomierny - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

23 mld zł

Na dobry początek pokazujemy dziś więcej inwestycji niż obiecaliśmy nawet w lipcu i w sierpniu, to nie 20 mld zł, to ponad 23 mld zł - dodał.

Przewodniczący Komisji ds. wsparcia Programu Inwestycji Strategicznych, wiceminister administracji i spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker podkreślił, że wysokość dofinansowania zadań inwestycyjnych jest powiązana z wielkości ą samorządu. Wyjaśnił, że dofinansowanie otrzymało 97% gmin.

Szefernaker poinformował że wszystkie miasta wojewódzkie otrzymały wsparcie z programu inwestycji strategicznych Polskiego Ładu.

Środki dla Gdańska na budowę drogi

Dzięki środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych popłyną środki do Gdańska na ważną drogę, która prowadzi od obwodnicy S6 do obwodnicy Trójmiasta, pierwszy etap tej budowy tej drogi będzie mógł się rozpocząć właśnie dzięki środków z Funduszu. […] To także ważne inwestycje drogowe w wielu innych miastach, bo duże miasta składały w dużej mierze wnioski na ważne inwestycje strukturalne, drogowe - powiedział.

Podał, że ponad 80 mln zł trafi na skomunikowanie terenów mieszkaniowych i usługowych w Katowicach, ponad 114 mln zł na modernizację wiaduktów drogowych w Warszawie, 30 zł mln zł na przebudowę dróg wokół starówki Torunia, ponadto - 56 mln zł na realizację kolejnych etapów przebudowy ulicy Szafera w Szczecinie.

Modernizacja dróg w Bieszczadach i droga związana z przekopem Mierzei

To blisko 70 mln zł na modernizację dróg w Bieszczadach, ale z drugiej strony to także ponad 63 mln zł na przebudowę ważnej drogi wojewódzkiej w woj. pomorskim - droga strategiczna inwestycja związana z przekopem Mierzei Wiślanej […] to także […] drogi w woj. zachodniopomorskim, 96 mln zł na rozbudowę dróg wojewódzkich ze Stargardu do Świdwina czy drogi w miejscowościach Wielin, Golice, Świdwin, ale to także 161 mln zł dla Małopolski - podkreślił Szefernaker.

Dodał, że środki dla Małopolski trafia m.in. na remont dróg w powiecie tarnowskim.

Urzędy marszałkowskie składały wnioski nie tylko drogowe. Dzięki temu programowi będzie dokonana rewitalizacja linia kolejowa na odcinku Jelenia Góra-Mysłakowice czy zakup autobusów hybrydowych w woj. łódzkim - wskazał.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

• 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Jednostki samorządu terytorialnego złożyły ok. 8 tysięcy wniosków na kwotę na ponad 93 mld zł. Zgodnie z założeniami, w ramach samorządy otrzymują wsparcie do 95% bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy gospodarowanie odpadami.

Budżet pierwszej, pilotażowej edycji programu zaplanowano na 20 mld zł.