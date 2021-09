Po pierwsze powiedzieliśmy, że większość parlamentarna chce zmienić ten system i przez to rozwiążemy Izbę Dyscyplinarną. Przez trójpodział władzy nie mamy natomiast wpływu na sprawy, które już się przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego toczą. Władza wykonawcza i ustawodawcza nie ma wpływu na władzę sądowniczą. Tego nie rozumie chyba ktoś w Brukseli. Powinno być jasne, że my nie możemy do niczego zmusić Sądu Najwyższego - przekonuje Morawiecki.

Reklama

I dodaje: Była też druga część odpowiedzi: przytoczenie faktów o zarządzeniach I Prezes SN i Prezesa Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu tych spraw. Jeśli natomiast jakaś sprawa jest już przed sędzią, to nawet I Prezes SN nie może zmusić sędziego, bo obowiązuje w Polsce niezawisłość sędziowska.

Dolina wodorowa

Podczas Forum, Premier podpisał m.in. list intencyjny w sprawie doliny wodorowej, która jest wpisana w polską strategię transformacji energetycznej. Musimy inwestować w procesy zaawansowane technologicznie, aby jak najniższy był koszt tej transformacji. Z punktu widzenia kosztów gospodarczych m.in. rozwój wodoru jest dla nas szansą przejścia bardziej bezboleśnie od systemu wysokoemisyjnego do niskoemisyjnego i później zeroemisyjnego - mówi Mateusz Morawiecki.

Ceny prądu

I odpowiada na pytanie, czy zdążymy z transformacją. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma podmiotami z całego świata. Także polscy przedsiębiorcy bardzo mocno inwestują w wodór. Chcemy te działania dodatkowo wesprzeć naszymi uczelniami i samorządami. Wierzę, że to bardzo dobry kierunek gospodarczy. O wzroście cen prądu decyduje Urząd Regulacji Energetyki we współpracy z przedsiębiorcami, więc nie jest to samodzielna decyzja rządu. Wiąże się to przede wszystkim z polityką klimatyczną UE. Jej koszt chcielibyśmy ująć w rachunku tak, żeby ludzie mieli świadomość ile wynosi.

Reklama

Premier podkreślił też, że unijna polityka klimatyczna ma swoje dobre strony takie jak: czystsze środowisko, nowe technologie, odejście od węglowodorów czy rosyjski gaz i ropa. Wolelibyśmy jednak oprzeć się o własne źródła energii , płacąc 60 mld zł za granicę. Co do wzrostów cen prądu, poczekajmy na oficjalne decyzje Urzędu Regulacji Energetyki. Dzisiaj to czysta spekulacja.

Fit for 55

DGP spytał także o porozumienie w sprawie "zielonego dealu". Mamy bowiem propozycję Fit for 55. Na ile będzie to rzutowało na politykę? Czy mamy na to środki?

Mamy środki na to, żeby się modernizować, ale zawsze dodatkowy napój energetyczny w postaci dodatkowych środków bardzo by się nam przydał - mówi premier. Stąd Fundusz Sprawiedliwej Transformacji czy inne fundusze europejskie będą dla nas ważnym elementem procesu inwestycyjnego w energetykę i w ciepłownictwo. Nie czekamy jednak tylko na te środki. Na liście priorytetów Polskiego Ładu bardzo wysoko są również źródła niskoemisyjne, transport niskoemisyjny czy modernizacja sieci ciepłowniczej, aby była ona jak najbardziej efektywna i ekologiczna.

W wywiadzie też o tym:

- czy nowa wersja Polskiego ładu w części podatkowej rozwiewa obawy przedsiębiorców?

- co nie spodobało się KE w odpowiedzi rządu i dlatego nałożyła kary?

- czy pogłębiający się spór z UE będzie nas kosztować pieniądze z KPO i z TSUE?

Wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim czytaj też w poniedziałkowym (13 września) wydaniu DGP, eDGP i gazetaprawna.pl.