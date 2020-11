Strategia PKN Orlen do 2030 r. Koncern zakłada w opublikowanej w poniedziałek strategii do 2030 r. ok. 140 mld zł inwestycji, w tym ok. 30 mld w zrównoważony rozwój. Inne założenia to m. in. 26 mld zł EBITDA, 2,5 GW mocy OZE w 2030 r. i dywidenda na poziomie co najmniej 3,5 zł na akcję. Inne założenia?

Inne założenia strategii to np. wzrost udziału specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu Grupy Kapitałowej Orlen do ok. 25 proc.; wzrost liczby stacji benzynowych do ponad 3,5 tys. oraz liczby stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych do ponad 1000. Reklama PKN Orlen przejmuje Ruch Zobacz również Planowa redukcja emisji CO2 w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym na obecnych aktywach o 20 proc. oraz o 33 proc. emisji jednostkowej z energetyki. Do 2050 r. zakłada się osiągnięcie neutralności emisyjnej. Elementem Strategii są inwestycje w obszary zrównoważonego rozwoju, w tym ponad 25 mld zł w projekty obniżające emisje CO2, których celem jest dekarbonizacja i poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozbudowa mocy w biopaliwach i biomateriałach czy rozwój w obszarze recyklingu. Prezes PKN Orlen: Znaczenie przerobu ropy na paliwa będzie spadać Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu - oświadczył w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Przerób ropy na paliwa dla transportu będzie tracił na znaczeniu - stwierdził. Jak mówił podczas prezentacji strategii prezes koncernu Daniel Obajtek, spółka musi maksymalizować zyski z dotychczasowych aktywów i inwestować je w nowe, perspektywiczne biznesy, jak OZE, nowoczesna, niskoemisyjna petrochemia, paliwa alternatywne, biokomponenty i wodór. Będziemy jednym z największym producentów czystej energii w regionie, znacząco poszerzymy ofertę pozapaliwową, będziemy rozbudowywać sieć stacji i rozwijać nowe formaty poza stacjami - wskazał prezes PKN Orlen. Strategia 2030 znacząco przybliży nas do celu neutralności emisyjnej w 2050 r. - dodał. PKN Orlen: Do 2030 r. optymalizacja wydobycia i rafinerii PKN Orlen zakłada w strategii do 2030 r. maksymalizację wartości segmentu rafineryjnego, wzrost udziału produktów specjalistycznych z petrochemii oraz więcej surowców z własnego wydobycia. Jak poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek, koncern planuje w energetyce zainwestować 47 mld zł do 2030 r., w tym w 800 MW w farmach wiatrowych na lądzie i w fotowoltaikę oraz w nowe elektrownie gazowe, w tym w elektrowni w Ostrołęce. Dodatkowo, w 2030 r. 20 proc. potrzebnego firmie gazu ma pochodzić z własnego wydobycia. Orlen przewiduje też rozwój aktywów dystrybucyjnych, w tym np. pilotażowe magazyny energii. Jak z kolei mówił wiceprezes Zbigniew Leszczyński, docelowo udział produktów specjalistycznych z petrochemii ma wzrosnąć z 16 do 25 proc., firma planuje wzmacniać pozycję w obszarach recyklingu tworzyw sztucznych, w 2030 r. ma mieć zdolności przetwarzania chemicznego i mechanicznego tworzyw rzędu 300-400 tys. ton rocznie. Wiceprezes Józef Węgrecki zapowiedział z kolei maksymalizację wartości segmentu rafinerii poprzez pogłębienie przerobu ropy i inwestycje w nowe zielone technologie. Mamy konsekwentny plan produkcji wodoru klasy automotive - wskazał. Nie ma wątpliwości, że wodór to paliwo przyszłości, na stacjach Orlenu będą dystrybutory wodoru - zapowiedział Węgrecki. Reklama