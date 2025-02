Waloryzacja rent i emerytur w 2025

Renty i emerytury w Polsce są corocznie waloryzowane w marcu, aby ich wysokość uwzględniała wzrost cen towarów i usług oraz wzrost wynagrodzeń. W 2025 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,5 proc., co oznacza, że świadczenia zostaną podniesione o 5,5 proc. Najniższa emerytura wzrośnie więc o 97,95 zł i będzie wynosić 1878,91 zł. Renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy również wzrosną o 97,95 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną o 73,46 zł.

Coroczna marcowa waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku dotyczy nie tylko świadczeń podstawowych, ale również dodatków, w tym dodatku pielęgnacyjnego i kombatanckiego, świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i innych świadczeń, do których prawo powstanie do końca lutego 2025 roku.

W 2025 roku planowane są także wypłaty 13. i 14. emerytur. Trzynasta emerytura będzie równa minimalnej emeryturze i wyniesie 1884,61 zł brutto. Czternasta emerytura będzie wypłacana w drugiej połowie roku, a jej wysokość będzie zależała od wysokości świadczenia podstawowego emeryta.

Minimalna emerytura i renta w 2025 roku

Od marca 2025 roku emerytury i renty w Polsce zostaną podniesione o 97,95 zł. Oznacza to, że minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i socjalna wzrosną do 1878,91 zł brutto. Osoby pobierające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy otrzymają minimum 1409,18 zł. Podwyżka dotyczy osób, które pobierają:

Emeryturę,

Rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

Rentę rodzinną,

Rentę socjalną,

Rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Warto pamiętać, że jest to kwota brutto, od której odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatek dochodowy. Oznacza to, że realna kwota, którą otrzyma emeryt lub rencista, będzie niższa. Oprócz minimalnej emerytury i renty, waloryzacja obejmie również inne świadczenia emerytalno-rentowe, takie jak dodatki do emerytur i rent, świadczenia przedemerytalne oraz renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Marcowe emerytury i renty. Niektórzy dostaną świadczenia jeszcze w lutym

Osoby, które pobierają emeryturę pierwszego dnia miesiąca, w tym roku otrzymają ją wcześniej. 1 marca przypada w sobotę, dlatego ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) wypłaci świadczenie do 28 lutego. Z kolei emerytury wypłacane do 15. dnia miesiąca również zostaną wypłacone wcześniej, ponieważ 15 marca przypada w sobotę. W związku z tym, świadczenia zostaną przelane na konta emerytów najpóźniej w piątek, 14 marca.