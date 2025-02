Poseł Koalicji Obywatelskiej chce nam zabrać dzień wolny od pracy

Józefaciuk głownie znany jest z występów w programach stacji TVN i tego, że nie odróżnia władzy ustawodawczej od wykonawczej. Teraz poseł Koalicji Obywatelskiej postanowił zabłysnąć nowym pomysłem. Złożył petycję, w której chce pozbawić Polaków jednego dnia ustawowo wolnego od pracy - informuje serwis Puls HR. Sprawa już trafiła do ministerstwa.

Poseł Koalicji Obywatelskiej chce usunąć Zielone Świątki z listy dni wolnych od pracy

Józefaciuk wnioskuje, by z kalendarza dni wolnych od pracy zniknęły Zielone Świątki. Poseł Koalicji Obywatelskiej motywuje tym, że to święto wypada w niedzielę, która tradycyjnie jest dniem wolnym od pracy. Sprawą Zielonych Świątek zajęła się już komisja sejmowa. Przygotowany projekt trafi do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemanowicz-Bąk.

Jak informuje Plus HR zgodnie z wnioskiem posła Koalicji Obywatelskiej uchylone miałyby zostać dwa przepisy:

art. 1 pkt 1 lit. g, wskazującego na pierwszy dzień Zielonych Świątek jako dzień wolny od pracy,

art. 3, zgodnie z którym „wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom”.

Zmiana polegająca na usunięciu z wykazu dni wolnych od pracy tych świąt, które przypadają zawsze w niedzielę, nie wpłynie przy tym na przysługujące pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta uprawnienie do uzyskania innego dnia wolnego od pracy. Nie wpłynie ona również na uprawnienia pracowników, którzy nie wykonują pracy w niedzielę - oceniło sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji.

14 lutego nowe święto w kalendarzu

Najbliższe święto państwowe czeka nas 14 lutego. Tego dnia będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. To nowe święto, które do kalendarza trafiło po raz pierwszy w 2025 roku. 14 lutego nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Tego dnia szkoły, urzędy i zakłady będą funkcjonować jak w każdy dzień roboczy.

