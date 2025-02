Jakie warunki trzeba spełniać, by pobierać emeryturę olimpijską?

Świadczenia pieniężne ze środków budżetu państwa są przyznawane na podstawie art. 36 ustawy o sporcie. Aktualnie pobiera je 597 sportowców. Wśród nich, oprócz 251 medalistów olimpijskich, znajduje się 277 medalistów igrzysk paralimpijskich i igrzysk głuchych, 60 medalistów zawodów "Przyjaźń 84" oraz dziewięciu medalistów olimpiady szachowej.

Tzw. emerytura olimpijska od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4203,04 zł brutto. Osoby uprawnione do jej pobierania muszą spełniać określone kryteria:

mieć ukończone 40 lat, posiadać polskie obywatelstwo

być niekaranymi

nie być zdyskwalifikowani za doping w wymiarze większym niż 24 miesiące, lub więcej niż raz

otrzymują ją byli zawodnicy, którzy nie kontynuują kariery sportowej poprzez uczestnictwo w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe

Kolor i ilość medali nie mają wpływu na wysokość emerytury olimpijskiej

W celu otrzymania emerytury olimpijskiej należy złożyć wniosek w MSiT. Rodzaj i liczba zdobytych medali nie mają wpływu na jej wysokość, jest stała dla wszystkich olimpijczyków.

Pod koniec stycznia minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapowiedział wprowadzenie nowości w postaci tzw. emerytur sportowych. Mają one przysługiwać dzieciom medalistów i medalistek olimpijskich i paraolimpijskich w przypadku śmierci rodzica-sportowca do ukończenia przez nie 16. roku życia, a w razie kontynuowania nauki - do 26 lat.

Tusk przyznał Wróbel specjalne świadczenie

Dodatkowo z tytułu zasług dla sportu prezes rady ministrów Donald Tusk przyznał w 2024 roku dwa świadczenia, a w tym roku jedno - dożywotnią rentę specjalną w wysokości 5 tys. złotych miesięcznie uzyskała m.in. srebrna i brązowa medalistka olimpijska w podnoszeniu ciężarów Agata Wróbel, która od lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi.