Race to bardzo kontrowersyjny temat. Wiele osób zachwyca się oprawami kibiców, którzy do ich tworzenia na stadionach wykorzystują środki pirotechniczne. Spora grupa ludzi jest przeciwna takim "widowiskom", bo stwarzają one zagrożenie dla życia i zdrowia. Prawnie w Polsce używanie rac na stadionach jest zakazane i za ich odpalenie grożą surowe kary.