Wigilia będzie dniem wolnym od pracy od 2025 roku – ustawa tej sprawie przeszła przez Sejm i trafiła do podpisu Andrzeja Dudy. To rozwiązanie popiera zdecydowana większość Polek i Polaków. Teraz okazuje się, że na biurko prezydenta trafiła jeszcze specjalna petycja dotycząca wpisania do kalendarza kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy.

Wolna Wigilia od 2025 roku. Ustawa czeka na podpis Andrzeja Dudy

Decyzję prezydenta w sprawie ustawy, która ustanawia Wigilię dniem wolnym od pracy poprzedzą konsultacje społeczne. Andrzej Duda waha się, czy złożyć podpis pod ustawą. Mimo że jest zwolennikiem wolnej Wigilii, to nie podoba mu się pomysł wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Prezydent wyrażał w ten sposób troskę o pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i galerii handlowych.

– Decyzja w sprawie ustawy będzie w dużej części odzwierciedlała głos strony społecznej w tej sprawie – zapewniła szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Przyznała, że nowe przepisy będą obowiązywały dopiero od przyszłego roku, w związku z czym, prezydent nie ma presji czasowej. Jednak – jak zaznaczyła – Andrzej Duda będzie chciał jak najszybciej przesądzić losy tej ustawy.

Nie tylko Wigilia. Będzie kolejny dzień wolny od pracy w 2025 roku?

Na tym jednak nie koniec. Okazuje się, że do prezydenta Andrzeja Dudy trafiła specjalna petycja, której autorzy chcą, aby do dni ustawowo wolnych od pracy dopisać kolejną datę – 1 sierpnia. To dzień, w którym wspominane jest Powstanie Warszawskie.

"Ten zryw niepodległościowy z 1944 r. pełni rolę doniosłego aksjomatu w najnowszej historii Polski, daje Polakom poczucie godności i niezależności, jak również wzmacnia poczucie tożsamości narodowej i dumy wynikającej z faktu, że Polacy nie składają broni nawet w niełatwych i niesprzyjających warunkach" – napisali autorzy petycji.

Zanim Andrzej Duda pochyli się nad kwestią ustanowienia 1 sierpnia dniem wolnym od pracy, prezydent musi podjąć decyzję w sprawie wolnej Wigilii. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez prezydenta 24 grudnia będzie 14. dniem, gdy Polacy nie pracują z racji święta.