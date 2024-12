W swojej audycji na YouTube Krzysztof Jackowski przewiduje, że Syria, kraj od lat targany konfliktem, może wkrótce ulec podziałowi. Według niego kluczową rolę odgrywają tutaj Turcja i Stany Zjednoczone, które mają wpływać na dalszy los tego państwa. Syria ma iść pod enklawy. Będą miały na nią wpływ trzy państwa. (...) To będą ziemie podzielone na trzy wpływy i jednym z nich będzie wpływ turecki. W niedługim czasie będzie tam więcej baz amerykańskich, a Syria utraci swoją państwowość— mówił na YouTube jasnowidz.

Reklama

Jackowski uważa, że kraj ten, choć formalnie zachowa elementy państwowości, stanie się areną działań obcych mocarstw. Zaznaczył też, że aktualna bierność Rosji w tej kwestii, to "niechęć Putina do eskalować konfliktu tam".

Bliski Wschód pod znakiem niepokoju. Iran w centrum wydarzeń

Według wizji Jackowskiego 2025 rok przyniesie również eskalację konfliktów na Bliskim Wschodzie. Iran, jeden z kluczowych graczy w tym regionie, ma zostać zaatakowany bez wcześniejszych ostrzeżeń. Oficjalnym powodem tego uderzenia ma być chęć zniszczenia Izraela, jaką przypisuje się władzom w Teheranie. Iran zostanie zaatakowany znienacka. Jak dojdzie do ataku na Iran, nie będzie żadnych ostrzeżeń, nie będzie mówione, że to odwet za coś. (...) Izrael dogadał się z Arabią Saudyjską i to będzie zdrada Saudów na Iranie - powiedział jasnowidz.

Jackowski przewiduje, że atak może nastąpić jeszcze przed inauguracją Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zaplanowaną na 20 stycznia 2025 roku.

Reklama

Rosja i obawy przed atakiem jądrowym

Jasnowidz wspomniał również o Rosji.Mam wrażenie jednak, że w Putinie narastają obawy. On się boi zmasowanego ataku państw, także na Rosję, zmasowanego ataku jądrowego - wskazał.

Źródło: YOUTUBE, Media