W czasach PRL-u książeczki mieszkaniowe zachęcały do oszczędzania na kupno mieszkania. Premia gwarancyjna to był bonus, naliczany po zaoszczędzeniu odpowiedniej kwoty. Po upadku komunizmu wiele osób miało zgromadzone oszczędności, które jednak nie wystarczyły na wkład mieszkaniowy.

Nie znaczy to jednak, że premia im nie przysługuje. Jak informuje DGP, zgodnie z ustawą z 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1446 ze zm.), właścicielom książeczek mieszkaniowych wystawionych do 23 października 1990 r. przysługuje premia gwarancyjna.

Jak otrzymać premię gwarancyjną?

Jak można ją otrzymać? Trzeba spełnić określone w ustawie warunki. Jednak znaczna grupa właścicieli książeczek nie spełnia żadnego z zawartych w zamkniętym katalogu warunków. Sprawą zajął się Rzecznik praw obywatelskich, do którego wpływają skargi. "W ocenie rzecznika istniejący katalog zdarzeń uprawniających do uzyskania premii gwarancyjnej uległ wyczerpaniu, co skutkuje tym, że nadal ponad milion (według danych z lat 2018–2019) właścicieli książeczek mieszkaniowych nie może ich zrealizować. Zdaniem rzecznika niezbędne jest podjęcie ze strony państwa odpowiednich działań zmierzających do definitywnego rozwiązania przedstawionego problemu" – pisze Stanisław Trociuk, zastępca RPO do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ministerstwo odpowiada

Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii zapewnia, żeresort na bieżąco monitoruje tempo likwidacji książeczek mieszkaniowych i rozważa różne propozycje działań. "Natomiast należy mieć na uwadze, że każda zmiana będzie wpływała zarówno na wysokość wydatków budżetu państwa, jak i na kwestie społeczne, zatem będzie wymagać pogłębionej analizy i starannego rozważenia decyzji o kierunku, w jakim ewentualna nowelizacja ustawy powinna zmierzać” – odpowiada RPO Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii.

