Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to świadczenie, które mogą otrzymać rodziny na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Przyznawane jest bez kryterium dochodowego i nie jest opodatkowane. Jest to nowy rodzaj świadczenia i w 2024 r. zostanie ono wypłacone po raz czwarty.

Kto może otrzymać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Świadczenie może być przyznane niezależnie od stanu cywilnego rodziców czy formy opieki nad dzieckiem. Jeśli rodzice są po rozwodzie, to RKO przysługuje temu rodzicowi, który mieszka z dzieckiem i je utrzymuje. Oboje rodzice mogą złożyć wniosek o RKO i zostanie on przyznany w wysokości połowy kwoty świadczenia w sytuacji, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu dziecko jest pod opieką naprzemienną rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji.

Świadczenie mogą otrzymać także rodzice, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Gdzie złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Wniosek o RKO należy złożyć elektronicznie do ZUS przez portal:

PUE ZUS

Emp@tia MRPiPS

Bankowości elektronicznej.

Następnie ZUS w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku ustala prawo do RKO. Wypłata świadczenia rozpocznie się nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje do niego prawo.

Kiedy złożyć wniosek?

By skorzystać z pełnego zakresu wsparcia, wniosek należy złożyć od dnia, w którym dziecko kończy 9 miesięcy, a termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesięcy. Inaczej te terminy wyglądają w przypadku rodzin, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie i w przypadku rodziców adopcyjnych.

Wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w łącznej kwocie 12 tysięcy zł i jest wypłacany wyłącznie na wskazane konto bankowe.

Rodzinny kapitał opiekuńczy – na jaki okres przysługuje?

Jeżeli rodzice złożą wniosek w wyznaczonym czasie, mają prawo do otrzymywania świadczenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po ukończeniu przez dziecko 12 miesięcy. Okres, przez który przysługuje kapitał, zależy od wybranej opcji wypłaty:

Opcja 1000 zł miesięcznie: świadczenie wypłacane jest do końca miesiąca, w którym dziecko osiąga 23 miesiące.

świadczenie wypłacane jest do końca miesiąca, w którym dziecko osiąga 23 miesiące. Opcja 500 zł miesięcznie: świadczenie wypłacane jest aż do miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesięcy.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony po upływie 13 miesiąca życia dziecka, kwota świadczenia zostanie odpowiednio zmniejszona. Za każdy miesiąc, który minął od ukończenia przez dziecko 12 miesięcy, pomniejsza się ona o 500 zł.