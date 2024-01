Zniżka na abonament RTV. Kiedy mija termin?

Jeżeli osoby zobowiązane do płacenia abonamentu RTV opłacą go na cały rok z góry do 25 stycznia 2024 roku – otrzymają zniżkę o wysokości 10 proc.

Zniżkę otrzymają również osoby, które:

opłacą abonament z góry za dwa miesiące (zniżka o wysokości 3 proc. );

); będą płacić abonament co kwartał – 4 proc. zniżki;

zniżki; będą opłacać abonament co 6 miesięcy – 5 proc. zniżki.

Stawka abonamentu RTV w 2024 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala opłaty abonamentowe. Miesięcznie wynoszą one:

8,70 zł za radioodbiornik;

za radioodbiornik; 27,30 zł za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy.

Czym jest abonament RTV?

Abonament RTV to opłata, którą uiszcza się za używanie radia oraz telewizji. Otrzymane środki mają być przeznaczone na realizację misji radia i telewizji publicznej.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu?

Na stronie Poczty Polskiej możemy przeczytać, że abonamentu RTV nie muszą płacić między innymi: