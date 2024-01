Raport Głównego Urzędu Statystycznego "Działalność mikroprzedsiębiorstw w 2022 r." został opublikowany pod koniec 2023 r. W przypadku mikrofirm GUS nie zbiera bowiem tak często danych jak w odniesieniu do firm zatrudniających więcej niż 9 osób. Ta grupa podmiotów stanowi jednak całkiem sporą część naszej gospodarki.

Mikrofirmy w Polsce. Ile ich jest?

W 2022 r. w Polsce działało 2,3 mln mikrofirm. Pracowało w nich 4,47 mln osób. To oznacza wzrost o 27,5 tys. w porównaniu do roku 2021. Prawie trzy czwarte (74 proc.) wszystkich mikroprzedsiębiorstw to samozatrudnieni (przedsiębiorstwa do jednej osoby pracującej). W 2022 r. takich podmiotów było prawie 1,7 mln.

W jakich branżach jest najwięcej mikrofirm? Gdzie działają?

Z danych GUS-u wynika, że najwięcej mikroprzedsiębiorstw (56,7 proc.) prowadziło działalność usługową. Pozostałe branże znaczące pod względem liczby tych podmiotów to handel i naprawa pojazdów samochodowych (19,3 proc.) oraz budownictwo (10,9 proc. wszystkich mikroprzedsiębiorstw).

Na ponad 2,3 mln mikrofirm najwięcej (17,7 proc.) działa na terenie woj. mazowieckiego. Kolejne 10,9 proc. jest zarejestrowanych na terenie małopolskiego. W woj. śląskim w 2022 r. działało 10,5 proc. wszystkich mikrofirm. W pozostałych regionach było ich mniej. Stawkę zamyka tu świętokrzyskie, gdzie działa 54,3 tys. mikrofirm (2,3 proc. wszystkich tego typu podmiotów).

Jak się zarabia w mikrofirmach?

Z danych GUS-u wynika, że w 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6653,67 zł brutto (umowy o pracę, firmy zatrudniające ponad 9 pracowników). W tym samym roku średnia w mikroprzedsiębiorstwach była o blisko 2,3 tys. zł niższa i kształtowała się na poziomie 4336,98 zł brutto. Najlepiej pod tym względem wyglądają statystyki dotyczące usług. W mikroprzedsiębiorstwach działających w tym obszarze miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wynosiło 4592 zł. Na drugim biegunie jest rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (3199 zł brutto).

W sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego wynosiło 4315 zł brutto. Z kolei zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach z działu budownictwo zarabiali w 2022 r. średnio 3933 zł. Dla porównania, w listopadzie 2022 r. w firmach zatrudniających 10 i więcej pracowników przeciętne wynagrodzenie w sektorze budownictwo wynosiło 6713,49 zł.

Analizując wysokość wynagrodzeń w mikrofirmach warto mieć na uwadze, że w powszechnej opinii w mikrofirmach, częściej niż w innych przedsiębiorstwach, możemy mieć do czynienia z szarą strefą i z wypłacaniem części pensji "pod stołem". To oznacza, że ani pracodawca, ani pracownik nie odprowadzają od nich składek, ani nie płacą podatku.