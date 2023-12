Zmiany w dyrektywie budynkowej

Dwie dyrektywy unijne mają pomóc w poprawie charakterystyki energetycznej budynków. Chodzi o:

dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa budynkowa)

dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Nowe proponowane zmiany w dyrektywie budynkowej mają pomóc państwom członkowskim Unii Europejskiej w podejmowaniu kroków, które poprawią charakterystykę energetyczną budynków – określają one środki, które doprowadzić mają do zaplanowania i przeprowadzenia renowacji na rzecz uzyskania neutralności klimatycznej.

Cel zmian w dyrektywie unijnej. Do czego mają dążyć państwa członkowskie?

Osiągnięcie dwóch celów datowane jest na:

2030 rok – wówczas emisja w sektorze budowlanym ma zostać zmniejszona o co najmniej 60 proc. w porównaniu do jej wartości z 2015 roku;

– wówczas emisja w sektorze budowlanym ma zostać w porównaniu do jej wartości z 2015 roku; 2050 rok – osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie.

Wprowadzenie minimalnych norm charakterystyki energetycznej ma pomóc w zmianie budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej:

do 2030 roku – renowacja 16 proc. takich budynków;

– renowacja 16 proc. takich budynków; do 2033 roku – renowacja 26 proc. takich budynków.

Państwa członkowskie będą zgodnie z własnymi założeniami i możliwościami działać nad zmniejszeniem zużycia energii:

do 2030 roku – o 16 proc.;

– o 16 proc.; do 2035 roku – o 20–22 proc.

Muszą wziąć pod uwagę warunki panujące w kraju. Państwa członkowskie same zadecydują również o tym, które budynki będą podlegać renowacjom i w jakiej formie.

Kiedy piece na gaz zostaną zakazane? Zmiany krok po kroku

Zmiany mają zostać wprowadzane stopniowo, z uwzględnieniem następujących terminów:

1 stycznia 2025 roku – wstrzymane mają zostać dotacje na instalację samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Dzięki temu będzie możliwe ich stopniowe wycofywanie. W praktyce jednak będzie można starać się o dofinansowanie w przypadku, kiedy takie piece nie będą jedynym źródłem ciepła w budynku , a na przykład dodatkiem do pompy ciepła.

– wstrzymane mają zostać dotacje na instalację samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Dzięki temu będzie możliwe ich stopniowe wycofywanie. W praktyce jednak , a na przykład dodatkiem do pompy ciepła. 2027 rok – od tego roku będzie miało miejsce stopniowe instalowanie fotowoltaiki na budynkach publicznych i niepublicznych już istniejących, jeżeli będzie to możliwe pod względem technicznym i ekonomicznym oraz funkcjonalne. W przypadku nowych budynków ma to być norma – muszą być one dostosowane do tego, by dało się na nich umieścić instalację fotowoltaiczną czy też termiczną.

– od tego roku będzie miało miejsce stopniowe instalowanie fotowoltaiki na budynkach publicznych i niepublicznych już istniejących, jeżeli będzie to możliwe pod względem technicznym i ekonomicznym oraz funkcjonalne. W przypadku nowych budynków ma to być norma – czy też termiczną. 1 stycznia 2028 roku – do tego czasu wszystkie nowe budynki publiczne (mieszkalne i niemieszkalne) muszą być zeroemisyjne w przypadku paliw kopalnych. Ma być to standard dla nowego budownictwa.

– do tego czasu wszystkie nowe budynki publiczne (mieszkalne i niemieszkalne) muszą być w przypadku paliw kopalnych. Ma być to standard dla nowego budownictwa. 1 stycznia 2030 roku – standardem ma być zeroemisyjność wszystkich pozostałych powstających nowych budynków (dopuszczalne będą specjalne zwolnienia z tego obowiązku).

– standardem ma być wszystkich pozostałych powstających nowych budynków (dopuszczalne będą specjalne zwolnienia z tego obowiązku). 2030 lub 2040 rok – do tego czasu istniejące budynki zostaną objęte zakazem montowania nowych kotłów zasilanych na paliwa kopalniane, czyli pieców na gaz czy węgiel . Już we wcześniejszych latach nie będą one mogły być jedynym źródłem ciepła.

– do tego czasu istniejące budynki zostaną objęte zakazem montowania . Już we wcześniejszych latach nie będą one mogły być jedynym źródłem ciepła. 2040 rok – całkowite wycofanie pieców, które zasilane są paliwami kopalnymi. Zmiany w dyrektywie, które zostały zaproponowane, stanowią o tym, że państwa członkowskie samodzielnie mogą ustalać wymogi dotyczące źródeł ciepła. Pod uwagę mają brać emisję gazów cieplarnianych, rodzaj stosowanego paliwa i minimalny udział energii odnawialnej, która wykorzystywana jest do ogrzewania. Konieczne będzie określenie, jakie kroki będą podejmowane w celu wycofywania kotłów na paliwa kopalne.

Dlaczego Unia Europejska chce wprowadzić zmiany?

Na stronie Komisji Europejskiej przytoczona została między innymi wypowiedź Kadri Simson, komisarz do spraw energii:

"Poprawa charakterystyki energetycznej budynków ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia naszego ambitnego celu neutralności klimatycznej i przyniesie konkretne korzyści naszym obywatelom. Renowacje to inwestycje w lepszą przyszłość. Poprawią one jakość życia, umożliwią ludziom inwestowanie oszczędności w innym miejscu i ożywią naszą gospodarkę. Mam nadzieję, że porozumienie to umożliwi pobudzenie fali renowacji w całej Unii, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności zasobu budowlanego UE".

Kiedy dyrektywa wejdzie w życie?

Wstępne porozumienie w sprawie wprowadzenia zmian w dyrektywie unijnej miało miejsce 7 grudnia 2023 roku. Następnie wymagają one przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę. Formalny proces przyjęcia datowany jest na początek 2024 roku.