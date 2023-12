Na czym polega obniżenie rocznego rachunku za energię?

19 września 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Na jego podstawie przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie kraju mogą obniżyć roczny rachunek za energię dla gospodarstw domowych.

Jak stanowi wspomniane rozporządzenie, firmy te mają w swoich rozliczeniach z gospodarstwami domowymi obniżyć w 2023 roku kwotę należności o 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2022 rok oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh. Oznacza to uzyskanie obniżki w kwocie 125,34 zł. Ta sama kwota obowiązuje dla wszystkich dostawców energii. Mają oni obowiązek jednorazowo obniżyć rachunek.

Zwrot za prąd. 15 grudnia 2023 roku mija termin spełnienia warunków

Jak można przeczytać na stronach czterech największych dostawców energii w Polsce, istnieje termin na spełnienie warunków, które określone są w rozporządzeniu. Enea informuje, że wszystkie wymienione warunki należy spełnić do 15 grudnia 2023 roku. Energa, Tauron i PGE podają termin 15 grudnia do spełnienia warunków zawartych w punkcie 2, 3 oraz 4. Energa wymienia jeszcze termin 31 grudnia 2023 roku do spełnienia warunków z punktu 5 oraz 6.

Jakie warunki należy spełnić?

Jakie warunki są zawarte w rozporządzeniu? Otóż, aby otrzymać obniżkę rachunku za energię elektryczną, należy spełnić przynajmniej jeden z nich:

w okresie co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 roku a 30 września 2023 roku odbiorca energii elektrycznej zmniejszył jej zużycie w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95 proc. zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych 3 następujących po sobie miesiącach między 1 stycznia 2022 roku a 30 września 2022 roku, lub

odbiorca ten zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, lub

odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w przeznaczonym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub

odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo, lub

odbiorca jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, lub

odbiorca energii złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Czy musisz złożyć wniosek, by otrzymać obniżkę za prąd?

Żeby skorzystać z obniżki, nie trzeba składać żadnego wniosku. Firmy energetyczne uwzględnią ją w fakturze obejmującej rok 2023.