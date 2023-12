Kiedy ZUS wypłaca emerytury?

ZUS wypłaca emerytury w odgórnie ustalonych terminach i jest to 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. Jak będzie to wyglądało w grudniu, kiedy 25. dnia miesiąca wypada pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia?

Wypłata emerytur w grudniu 2023 roku. Czy będą pieniądze na święta?

Reklama

Seniorzy dostający swoje świadczenie 25. dnia miesiąca mogą obawiać się, czy otrzymają emeryturę jeszcze przed świętami. Jednak ZUS jeszcze przed świętami rozpocznie przekazywanie świadczeń dla tych emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia 25. dnia miesiąca. Dzięki temu otrzymają pieniądze wcześniej, bez względy na to, czy przekazane będą na rachunek bankowy, czy przez listonosza.

Reklama

Reklama

Dwie emerytury w grudniu! Dla kogo?

Do końca grudnia pieniądze otrzymają również ci beneficjenci, których termin wypłaty świadczenia przypada 1. dnia miesiąca. 1 stycznia 2024 roku to dzień wolny od pracy, w związku z tym emerytury i renty przekazywane będą jeszcze końcem poprzedniego miesiąca, a to oznacza, że świadczeniobiorcy pobiorą emeryturę w grudniu dwukrotnie.