Za oknami mróz, więc ciepło w domu to dziś podstawowa potrzeba. Nic dziwnego, że Polacy ogrzewający domy węglem natychmiast ruszyli po jego zakup w promocyjnej cenie. Ale trzeba się spieszyć. 200 złotych mniej za tonę to obniżka o prawie 20 procent. Co należy zrobić, by ją dostać?