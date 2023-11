Nowe godziny otwarcia urzędów

17 listopada 2023 roku weszło w życie Zarządzenie nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 roku w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów. Wynika z niego między innymi, że w urzędach, które wykonują zadania związane z obsługą interesantów, co najmniej raz w tygodniu muszą być one wykonywane między godziną 8.00 a 18.00. Użycie wyrażenia "co najmniej" oznacza, że dni tych może być więcej. Szczegóły wydłużonych godzin pracy i ich częstotliwości ustala dyrektor generalny urzędu.

Powyżej wskazane zarządzenie określa sposób organizacji przez dyrektorów generalnych urzędów czasu pracyurzędów, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.

W jakich urzędach nowe godziny otwarcia?

Które urzędy kryją się pod art. 2 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej? To korpus służby cywilnej tworzony przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej;

urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, z wyłączeniem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej;

Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej;

komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,

Centralnym Biurze Śledczym Policji;

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

Biurze Nasiennictwa Leśnego;

jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej

Nowa organizacja pracy urzędów

Dyrektor urzędu, który ustala organizację pracy danego miejsca, może zadecydować o pracy zmianowej w godzinach między godziną 6.00 jednego dnia a godziną 6.00 następnego w przypadku szczególnego charakteru zadań wykonywanych na danym stanowisku.

Ponadto jeśli dla danego urzędu jest wyznaczony dzień wolny od pracy podlegający odpracowaniu (wyznacza go Prezes Rady Ministrów), dyrektor urzędu może wyznaczyć na jego odpracowanie dzień niebędący dniem pracy, czyli na przykład sobotę. Warto jednak w tym przypadku brać – na tyle, na ile to możliwe – pod uwagę względy rodzinne i osobiste pracowników. O wyznaczeniu soboty dyrektor musi poinformować członków korpusu służby cywilnej oraz interesantów co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.