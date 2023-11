"Babciowe" to jedna z głównych obietnic, z którymi Koalicja Obywatelska szła do wyborów. I jeden z pierwszych projektów, które mają szansę przejść przez Sejm, gdy rząd Donalda Tuska dojdzie do władzy. Potwierdza to typowany na ministra finansów Andrzej Domański. Co zaskakujące, propozycja może liczyć na poparcie obecnego premiera.