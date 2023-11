Co to jest Cyber Monday?

Cyber Monday, czyli Cyfrowy Poniedziałek, to dzień wyprzedaży w sklepach internetowych, który powstał na podstawie popularnego Black Friday. Wówczas w e-sklepach można liczyć na wyprzedaże, obniżki i promocje.

Kiedy wypada Cyber Monday?

Cyber Monday to zawsze pierwszy poniedziałek po Black Friday (a ten z kolei wypada w piątek po Dniu Dziękczynienia obchodzonym w czwarty czwartek listopada). W związku z tym jest to albo koniec listopada, albo początek grudnia. W 2023 roku Cyber Monday wypada 27 listopada.

Cyber Monday w Polsce

Cyber Monday przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych, podobnie jak Black Friday. W listopadzie i na początku grudnia w związku z tymi dniami można znaleźć w polskich sklepach mnóstwo promocji i przecen. Niektórzy sprzedawcy decydują się nawet na Black Weeks i przedłużają czas wyprzedaży.

Cyfrowy Poniedziałek ma krótszą historię niż Black Friday, co jednak nie oznacza, że jest to dzień mniej korzystny dla konsumentów. Zdarza się, że sklepy internetowe oferują lepsze promocje niż sklepy stacjonarne. Polacy coraz częściej kupują przez Internet, dzięki czemu chętnie korzystają z Cyber Monday. To doskonała okazja na kupno prezentów świątecznych w okazyjnych cenach i nie tylko.

Cyber Monday 2023 a dyrektywa Omnibus

Konsumenci mieli (często słuszne) obawy przed tym, czy są traktowani w czasie tak wielkich obniżek i promocji uczciwie. Zdarzało się bowiem, że ceny były sztucznie zawyżane przed Cyber Monday. Jednak w 2023 roku w Polsce weszły w życie przepisy dyrektywy Omnibus, która chroni klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami.

Według niej przedsiębiorcy muszą opublikować w swoim sklepie nie tylko aktualną cenę produktu, lecz także najniższą cenę obowiązującą w ciągu ostatnich 30 dni. Jeśli produkt jest na rynku krócej niż 30 dni – najniższą cenę w okresie, od kiedy rozpoczęła się jego sprzedaż. Dzięki temu potencjalny kupujący może podjąć świadomą decyzję o zakupie.