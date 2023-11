Nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

W najbliższy piątek, 10 listopada zostaną opublikowane najnowsze wskaźniki oraz limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Wartości te ulegają zmianie co 3 miesiące. Główny Urząd Statystyczny uwzględnia wynagrodzenia publikowane w kolejnych kwartałach. Nowe dane za trzeci kwartał 2023 zostaną opublikowane jeszcze w tym tygodniu.

Ile wynoszą obecne limity dorabiania do emerytury i renty?

Z początkiem września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe limity przychodu dla pracujących rencistów oraz emerytów będących na wcześniejszej emeryturze. Kwoty te były mniejsze niż wcześniej obowiązujące.Obecne limity wynoszą odpowiednio:

4904,10 zł co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2023 roku oraz

9107,50 zł co odpowiada wartości 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam okres czasu.

Limity te były mniejsze w porównaniu do tych obowiązujących od 1 czerwca 2023 roku, które wynosiły 4987,00 zł oraz 9261,60 zł.Czy tym razem emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego ich zmniejszenia czy też przeciwnie? Wszystko okaże się 10 listopada.

Kogo dotyczą nowe limity przychodu?

Limity dochodu obowiązują:

rencistów oraz

emerytów, którzy mają przyznaną wcześniejszą emeryturę.

Dodatkowe przychody bez jakichkolwiek ograniczeń mogą osiągnąć:

emeryci, którzy osiągnęli powszechnie obowiązujący wiek emerytalny, który wynosi odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

osoby z przyznaną rentą inwalidy wojennego oraz te z przyznaną rentą rodzinną po takim inwalidzie

osoby z rentą inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała na skutek służby wojskowej a także renty rodzinne po tym inwalidzie, jeżeli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Zmiana limitów przychodu – co to oznacza w praktyce?

Przekroczenie limitów dochodu przez osoby, których te limity dotyczą, skutkuje utratą części lub całości świadczenia. I tak oto:

Pierwszy limit wynoszący 4904,10 zł to kwota, którą zainteresowani mogą dorobić do swoich świadczeń zachowując przy tym całkowitą wysokość otrzymanego świadczenia pieniężnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

to kwota, którą zainteresowani mogą dorobić do swoich świadczeń zachowując przy tym całkowitą wysokość otrzymanego świadczenia pieniężnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przekroczenie drugiego limitu – który wynosi obecnie 9107,50 zł – skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Natomiast dochód mieszczący się w granicach między dwoma limitami, czyli między 4904,10 zł a 9107,50 zł powoduje zmniejszenie kwotywypłacanego przez ZUS świadczenia pieniężnego.

Na jaki czas są ustalone nowe limity przychodu?

Obecne limity obowiązują od 1 września do końca listopada 2023 roku. Zostały one ustalone w oparciu o wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał tego roku. Progi dochodowe są określane na 3 miesiące, a podstawą do ich obliczania jest średnie miesięczne wynagrodzenie za poprzedni kwartał. Zatem nowe limity, które będą ogłoszone w piątek 10 listopada 2023 roku, będą obowiązywać od 1 grudnia 2023 do końca lutego 2024.