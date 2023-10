Gminy w Polsce chcą walczyć z bezdomnością kotów i psów. W związku z tym niektóre z nich pokrywają koszty zabiegów takich jak sterylizacja i czipowanie czworonogów. Pieniędzy jednak nie dostaniemy do ręki.

Dodatkowe pieniądze na kota i psa. Co trzeba zrobić?

Właściciele czworonogów mogą liczyć na sfinansowanie wielu zabiegów weterynaryjnych. Gminy w całym kraju pokryją np. koszt czipowania zwierzęcia po sterylizacji oraz samą sterylizację.

Gminy, które biorą udział w programie, pokrywają koszty zabiegu w stu procentach, dlatego jest on całkowicie za darmo.

500 plus dla kota i psa. Jak skorzystać?

Pamiętaj, że nie wszystkie gminy biorą udział w programie i oferują wsparcie finansowe. By sprawdzić, czy gmina sfinansouje zabieg weterynaryjny u twojego kota lub psa, należy w pierwszej kolejności udać się do odpowiedniego wydziału najbliższego urzędu lub poszukać informacji na ten temat na stronie internetowej gminy. W większości gmin przyznawaniem 500 plus dla kota i psa zajmuje się jednostka do spraw ochrony środowiska.

Warto sprawdzić również, czy z dofinansowania można skorzystać więcej niż jeden raz, ponieważ niektóre gminy zakładają taką możliwość.

Warunki kwalifikacji do dofinansowania

Zwierzę musi spełnić odpowiednie kryteria, by zostać zakwalifikowane do otrzymania wsparcia od gminy. Kolejno są to:

odpowiedni stan zdrowia zwierzęcia , który pozwala na bezpieczne podanie znieczulenia i narkozy

, który pozwala na bezpieczne podanie znieczulenia i narkozy wiek zwierzęcia – zwierzę musi mieć minimum pół roku

Ważne jest, że warunki, jakie musi spełniać zwierzę i jego właściciel są zależne od gmin i mogą się różnić.

Kwota dofinansowania. Nie zawsze jest to 500 zł

Kwota dofinansowania wynosząca 500 zł jest orientacyjna. Zdarza się, że cena wykonania zabiegu weterynaryjnego różni się w zależności od czynników takich jak: miasto, w którym wykonywany jest zabieg oraz płeć i wiek zwierzęcia. Często też sterylizacja samców jest tańsza niż samiczek.

Warto dodać, że dofinansowanie sterylizacji wiąże się z obowiązkowym czipowaniem, którego koszt waha się od 50 do 200 zł. Cena zależy od jakości czipa i cennika weterynarza. Sumując koszt sterylizacji i czipowwania czasami wartość dofinansowania może być niższa lub wyższa niż 500 zł.

500 plus na kota i psa. Potrzebne dokumenty

Dokumenty, które są potrzebne do tego, by można było skorzystać z dofinansowania, zależą od danej gminy. Wszystkie gminy wymagają złożenia odpowiedniego wniosku i dokumentu potwierdzającego, że właściciel zwierzęcia mieszka na terenie danej gminy. Najczęściej osoby posiadające zwierzę muszą potwierdzić odprowadzanie podatków w danym mieście lub gminie lub przedstawić zaświadczenie o statusie studenta lokalnej uczelni.