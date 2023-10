Wszystkich Świętych 2023: Sprzątanie grobów w Warszawie i okolicach

Osoby chcące skorzystać z oferty firmy zajmującej się sprzątaniem grobów na cmentarzach w Warszawie i okolicach muszą przygotować się na to, że ceny jej usług będą wyższe niż w innych częściach Polski. Z cenników zamieszczanych na stronach internetowych tych przedsiębiorstw wynika, że nawet jeśli kwota nie odbiega od tego, co oferują firmy o zbliżonym profilu działalności zlokalizowane w innych miastach, to już zakres prac jest mniejszy.

Koszt posprzątania jednoosobowego grobu w Warszawie zaczyna się od ok. 100 zł. Usługa obejmuje usunięcie śmieci, omiecenie kurzu, zapalenie znicza, wykonanie zdjęcia i przesłanie go osobie zlecającej. Za prace porządkowe przekraczające ten zakres zapłacimy więcej. Dla przykładu, za usługę obejmującą usunięcie śmieci, umycie nagrobka, zapalenie znicza, wykonanie oraz przesłanie dokumentacji fotograficznej trzeba zapłacić od 160 zł w górę.

Sprzątanie grobów przed 1 listopada – ceny w Krakowie

Cenniki za sprzątanie grobów na cmentarzach w Krakowie i okolicach zawierają nieco niższe kwoty. Przykład? Jedna z firm oferujących sprzątanie nagrobków na cmentarzach: Rakowickim i Podgórskim za wykonanie jednorazowo tzw. usługi podstawowej (obejmującej usunięcie starych kwiatów i zniczy, zamiecenie grobu, umycie grobu lub odśnieżanie w sezonie, sprzątanie wokół grobu, zapalenie dwóch małych zniczy oraz dokumentację fotograficzną w formie 2 zdjęć) podaje stawkę w wysokości 65 zł za mały grób (grób pojedynczy).

Sprzątanie grobów na Wszystkich Świętych – Lublin i okolice

Na zbliżone stawki natknęliśmy się w ofertach sprzątania grobów w Lublinie. Jedna z firm na swojej stronie internetowej podaje, że podstawowe sprzątanie małego groby w sezonie kwiecień-październik wykona za 75 zł. Za tę cenę pracownicy firmy zostaną przeprowadzone następujące prace:

zamiatanie nagrobka (usuwanie opadłych liści, starych kwiatów i zniczy);

mycie nagrobka,

sprzątanie okolic nagrobka,

udokumentowanie wykonanej usługi (dwa zdjęcia wysłane mailem).

Koszt sprzątnięcia grobu w Poznaniu i okolicach

Cenniki poznańskich przedsiębiorstw specjalizujących się w sprzątaniu grobów są do siebie dosyć zbliżone, zarówno jeśli chodzi o stawki, jak i zakres prac. Usługa podstawowa najczęściej obejmuje tam sprzątanie śmieci, zagrabienie liści, mycie nagrobka, wyrzucenie starych kwiatów i zniczy, ewentualnie odchwaszczenie. Stawka za pojedynczy nagrobek to ok. 120-130 zł. Natknęliśmy się na oferty, w których firmy różnicowały stawki ze względu materiał, z jakiego wykonana jest płyta nagrobna.

Sprzątanie grobów – ceny na Śląsku i w Katowicach

Oferty firm działających na terenie Katowic i okolic również najczęściej w wersji podstawowej obejmują usunięcie starych zniczy, kwiatów, donic i ozdób, sprzątnięcie terenu wokół grobu, umycie nagrobka oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej. To koszt rzędu 80-110 zł za nagrobek. W niektórych przypadkach firmy z góry zaznaczają, że doliczą sobie koszty dojazdu (w cenniku podana jest kilometrówka).

Przed 1 listopada ceny sprzątania grobów mogą być wyższe

Podane wyżej stawki i zakresy prac pochodzą z cenników zamieszczanych na stronach internetowych firm. Dotyczą ofert całorocznych, wśród których klienci znajdą zarówno abonamenty obejmujące sprzątanie grobu kilka razy do roku, jak i usługi wykupowane jednorazowo. Firmy niekiedy wprowadzają niższe ceny za sprzątanie grobów w sezonie zimowy. Zamiast mycia grobów jest wtedy odśnieżanie, stawki są nieco wyższe.

A jak wygląda sytuacja ze sprzątaniem grobów przed 1 listopada? Czasem w cennikach pojawia się oddzielna rubryka z cenami dotyczącymi prac porządkowych wykonywanych w październiku. Niekiedy są to usługi z góry określane jako "porządkowanie grobu na Wszystkich Świętych". Ich koszt jest wtedy nieco wyższy niż "standardowe" sprzątanie. Z reguły obejmuje dekorowanie grobu (koszt zakupu wiązanek, zniczy itp. liczony jest dodatkowo). W Warszawie ceny za taką opcję zaczynają się od ok. 250-300 zł za najmniejszy nagrobek.