Dodatek za wysługę lat potocznie zwany dodatkiem stażowym obowiązuje w budżetówce. Pracownicy państwowej sfery budżetowej mogą otrzymać go, jeśli spełniają określone warunki.

Dodatek stażowy przysługuje m.in.:

nauczycielom

urzędnikom (pracującym w urzędzie gminy, starostwie powiatowym itp.)

funkcjonariuszom służb mundurowych (policjantom, strażakom)

żołnierzom

pracownikom zakładów opieki zdrowotnej

pracownikom sądów i prokuratur

kolejarzom.

Staż pracy a wysokość świadczenia dla poszczególnych zawodów

Dodatek stażowy określany jest jako procent wynagrodzenia podstawowego. Wysokość dodatku zależy od konkretnego zawodu i stażu pracy.

Urzędnicy państwowi po 5 latach pracy mogą otrzymać dodatek stażowy w wysokości 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Potem z kolejnymi latami pracy dodatek wzrasta o 1 proc. Dodatek za wysługę lat zgodnie z ustawą nie może być wyższy niż 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciele mogą otrzymać dodatek stażowy już po 4 roku pracy. Przepisy dotyczące wypłacania świadczenia pracownikom edukacyjnym zawarte są w Karcie nauczyciela. Dodatek stażowy dla nauczycieli wzrasta o 1 proc. z każdym rokiem pracy i jego wysokość nie może przekroczyć 20 proc. miesięcznej pensji.

Policjantom i strażakom dodatek stażowy wypłacany jest po 2 latach służby. Wtedy wysokość świadczenia wynosi 2 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Następnie w każdym roku pracy wzrasta on o 1 proc., a po 20 latach pracy o 2 proc. co dwa lata – do wysokości 32 proc.Policjanci mogą otrzymać dodatek stażowy w maksymalnej wysokości wynoszącej 35 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Żołnierzom dodatek stażowy przysługuje po 3 latach służby. Wtedy wynosi on 3 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym kolejnym rokiem pracy świadczenie wzrasta o 3 proc. wynagrodzenia. Po 15 latach pracy rośnie o 1 proc. za każdy rok i może wynosić maksymalnie 35 proc. pensji.

Wysokość dodatku stażowego

Obliczenie wysokości dodatku stażowego nie jest skomplikowane. Wystarczy do podstawy wymiaru dodatku wliczyć pensję zasadniczą. Należy też pamiętać, by dobrze wyliczyć staż pracy, ponieważ do lat pracy oprócz czasu zatrudnienia w danym miejscu trzeba doliczyć:

czas pracy za granicą

studia doktoranckie

czynną i zawodową służbę wojskową

urlop wychowawczy

czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych

okres prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Ważne jest, że do stażu pracy nie możemy wliczyć zatrudnienia na umowie cywilnoprawnej i okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodatek stażowy jest wypłacany najczęściej razem z wynagrodzeniem. Po nabyciu prawa do otrzymywania tego świadczenia w trakcie miesiąca, wypłata będzie obowiązywała dopiero od 1. dnia kolejnego miesiąca.