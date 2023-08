Reklama

Zalety i wady paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne są chętnie montowane przez Polaków na ich posesjach. Są to małe elektrownie słoneczne, które uważane są za tzw. zielone źródło energii.

Korzystanie z paneli fotowoltaicznych zapewnia przede wszystkim niezależność energetyczną oraz możliwość zmagazynowania części pozyskanej energii. Rozwiązanie to jest ekologiczne - technologia jest wydajna i cechuje się niskim śladem węglowym.

Do wad fotowoltaiki można zaliczyć ich cenę, która jest dość wysoka. Koszt osprzętu i instalacji to około kilkanaście tysięcy zł - przy czym są to ceny minimalne. Można jednak skorzystać z dofinansowania. Ponadto jeżeli decydujemy się na montaż paneli fotowoltaicznych to należy pamiętać o takich aspektach, jak: rzetelne wykonanie instalacji, właściwy dobór mocy oraz dobór odpowiedniego osprzętu do naszych potrzeb. Są to rzeczy bardzo istotne i ich zaniedbanie może generować niepotrzebne koszty i problemy.

Ten rodzaj pozyskiwania energii cieszy się dużą popularnością w naszym kraju. Nic zatem dziwnego, że doniesienia o możliwości wprowadzenia podatku od fotowoltaiki wzbudził spore obawy wśród Polaków.

Rzekome plany wprowadzenia nowej opłaty skomentowało już Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przedstawiciel resortu oświadczył, że informacje dotyczące obowiązku rejestracji instalacji fotowoltaicznych oraz objęciu ich tak zwaną opłatą ekologiczną są nie mają pokrycia w faktach.

Rzecznik ministerstwa Aleksander Brzózka napisał na swoim profilu na Twitterze, że MKiŚ nie prowadzi żadnych prac nad podatkiem od fotowoltaiki. Dodał, że wszelkie informacje dotyczące nowej opłaty ekologicznej są nieprawdziwe.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) w Polsce

Obecnie dzięki dofinansowaniom realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takim jak: Mój prąd, Energia dla Wsi czy Czyste Powietrze, w Polsce jest już około 1,3 miliona prosumentów.

W odniesieniu do fotowoltaiki prosumentem jest osoba, która jednocześnie zużywa i wytwarza energię elektryczną korzystając z OZE. W komunikacie Ministerstwa podkreślono, że rząd podejmuje działania, które wspierają rozwój Odnawialnych Źródeł Energii - w tym także paneli słonecznych. Zatem nie ma w planach wprowadzenia jakichkolwiek podatków.