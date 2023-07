Reklama

Substancje, które są zawarte w miodzie, sprawiają, że ten słodki produkt ma dobroczynne działanie. Pomaga m.in. zadbać o serce, układ immunologiczny, działa przeciwwirusowo, a nawet antynowotworowo. Jak szybko i bezbłędnie rozpoznać, czy masz do czynienia z naturalnym produktem bez cukru i sztucznych składników? Oraz ile trzeba zapłacić za prawdziwy miód? Wyjaśniamy.

Miód sztuczny czy prawdziwy? Jak to sprawdzić?

Bardzo często miody są rozcieńczane wodą, a pszczoły odżywia się syropami cukrowymi, aby przyspieszyć jego produkcję. Aby ocenić, czy kupiony na targu miód rzeczywiście pochodzi ze sprawdzonej pasieki i od prawdziwego pszczelarza, należy zaobserwować, jak rozpuszcza się on w wodzie. Jeżeli osadza się na dnie szklanki i pozostawia smugi w płynie, prawdopodobnie jest w 100 proc. naturalny.

Inną metodą jest zwrócenie uwagi na… wagę. Miód w litrowym słoiku powinien ważyć około 1,4 kg. Kolejnym wyznacznikiem jest to, że zakupiony produkt zaczyna się po pewnym czasie krystalizować, zachowując przy tym wszystkie właściwości. To znak, że nie ma w nim żadnych dodatkowych składników. Oprócz tego prawdziwy miód lekko drapie w gardle, gdy się go przełyka.

Jakie tegoroczne miody już są?

Od czerwca można spotkać tegoroczny miód rzepakowy, borówkowy i mniszkowy. W lipcu można dostać m.in. miód akacjowy, lipowy, malinowy i faceliowy. Na przełomie lipca i sierpnia będzie można kupić kolejne rodzaje płynnego złota: gryczany i wielokwiatowy, a w kolejnych miesiącach – wrzosowy i spadziowy. A ile trzeba będzie zapłacić za słoik miodu?

Ile kosztuje litr prawdziwego miodu w 2023?

Ceny wielu produktów spożywczych wzrosły ze względu na inflację. Dotyczy to również cen miodów, które mogą się różnić od rodzaju, regionu Polski, w którym miód był zlewany, a także od stanu tegorocznych upraw i kwitnienia.

Aktualnie średnie ceny miodu kształtują się od 35 zł do 45 zł. Najdroższy będzie miód z terenów leśnych i wrzosowy. Ceny za słoik mogą miejscami wynosić odpowiednio 50 zł i 90 zł.