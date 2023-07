Reklama

W artykule 18a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych możemy znaleźć podatek od psa. Natomiast podatek od kota tam nie figuruje. Jednak właściciele niektórych kotów powinni go płacić.

Podatek od kota to opłata, jaką trzeba uregulować w niektórych przypadkach po nabyciu kota. Konieczność uiszczenia tej opłaty wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygnatura akt III SA/Wa 615/09). Według tego orzeczenia obrót zwierzętami poddaje się regulacji zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od czynności cywilnoprawnych. Kot w świetle prawa jest traktowany jako przedmiot, który nabywamy. Dlatego też powinniśmy zapłacić za niego podatek.

Kwota opłaty podatku od kota jest zależna od przypadku. Nie zawsze będzie konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych po zakupie kota. Wszystko zależy od tego, za ile kupimy zwierzę.

Jeśli za kota zapłaciliśmy 1000 zł i więcej, zgodnie z podatkiem od czynności cywilnoprawnych będziemy musieli zapłacić 2 procent podatku wartości kupowanego zwierzęcia. Taka opłata najczęściej dotyczy rasowych kotów, które mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych.

Po zakupie kota mamy 14 dni na uregulowanie podatku. By to zrobić, należy wypełnić deklarację podatkową PCC-3 i złożyć ją w urzędzie skarbowym. Obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji zawsze obowiązuje kupującego, jeśli umowa kupna-sprzedaży została zawarta na terenie Polski.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od kota?

Podatek od kota to opłata jednorazowa. Nie muszą płacić go osoby, które kota otrzymały w ramach darowizny i wartość zwierzęcia nie była wyższa niż 5308 zł. Niezależnie od ceny nie trzeba płacić podatku także wtedy, gdy przy zakupie została wystawiona faktura VAT, adoptujemy kota (nawet rasowego) ze schroniska, przygarniemy kota z ulicy albo przysposobimy go w inny sposób bez transakcji kupna-sprzedaży.

Nie zapłacisz podatku od kota? Grozi ci kara

Osoby, które mimo obowiązku nie zapłacą podatku od kota będą musiały zapłacić karę. Kara wynosi od 1/10 pensji minimalnej – czyli 360 zł do nawet jej 20-krotności, czyli 72 tysięcy złotych.