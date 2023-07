Reklama

Z początkiem 2023 roku weszły w życie zasady zamrożenia cen energii elektrycznej. W ramach Tarczy Solidarnościowej od 1 stycznia 2023 roku wprowadzono system pomocy w opłacaniu kosztów energii elektrycznej, który objął wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. Oznacza to, że polskie rodziny nie zapłacą wyższych rachunków za prąd do określonego limitu zużycia.

Limity zużycia energii elektrycznej. Kto zapłaci mniej?

Ceny prądu zostały zablokowane na poziomie z 2022 roku. Gwarantowana cena energii obowiązuje:

do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Ceny prądu. Co po przekroczeniu limitów?

Po przekroczeniu wskazanych limitów za każdą kolejną zużytą kWh będzie naliczana opłata według cennika obowiązującego w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 roku albo w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Niższe ceny prądu dla rolników. Potrzebne było oświadczenie

By otrzymać wyższy limit, do 30 czerwca 2023 roku należało złożyć oświadczenie. Rolnicy, by uzyskać wyższy limit prądu, musieli złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do przedsiębiorstwa energetycznego, z którym mieli podpisaną umowę na dostawy energii. Do oświadczenia dołączali kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje, korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

Limity zużycia prądu: Co się stanie, jeśli rolnik nie złożył oświadczenia?

Czy rolnicy, którzy nie złożyli wymaganego oświadczenia, mają jeszcze szansę skorzystać z większego limity zużycia energii elektrycznej? Niestety nie. Rolnicy, którzy nie zdążyli tego zrobić, nie uzyskają wyższego limitu, czyli 3000 kW na rok. Za to obejmie ich limit taki jak pozostałe gospodarstwa domowe, czyli 2000 kWh na rok.