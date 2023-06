Reklama

Oba świadczenia - 500 plus i 300 plus - należą się rodzicom lub opiekunom dziecka.

Kto może się ubiegać o 500 plus?

Jak przypomina ZUS, 500 plus to świadczenie wychowawcze na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, przyznawane niezależnie od dochodów. Przysługuje ono:

matce lub ojcu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je,

opiekunowi prawnemu dziecka,

rodzicom zastępczym dziecka,

osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,

dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie 500 plus przyznawane jest na tzw. okres świadczeniowy - od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Jak informuje ZUS, by otrzymywać świadczenie 500 plus w całym okresie świadczeniowym, należy złożyć wniosek do 30 czerwca. Jeśli to się nie uda, ZUS przyzna świadczenie od miesiąca,w którym złożono wniosek do końca okresu rozliczeniowego. Czyli jeśli złożymy wniosek w lipcu, to świadczenie za czerwiec nam przepadnie.

ZUS przypomina o 300 plus

Drugi ważny termin, o którym przypomina w ostatnich dniach ZUS to 1 lipca i rozpoczęcie zgłaszania wniosków o jednorazowe świadczenie 300 plus. Przysługuje ono na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:

w wieku do 20 lat,

w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Kto i od kiedy może złożyć wniosek o 300 plus?

Kto może się ubiegać o świadczenie 300 plus? Jak wylicza ZUS są to:

rodzice dziecka

opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,

osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wnioski o świadczenie 300 plus można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023.

Jak złożyć wniosek o 500 plus i 300 plus?

W przypadku obu świadczeń droga składania wniosków jest taka sama. Zarówno o 500 plus, jak i 300 plus można starać się drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS​​​​​​​

portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.

Możliwość taką dają następujące banki: Alior Bank S.A., Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., PEKAO SA, SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.